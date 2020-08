Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti

Altre notizie brevi

domenica, 2 agosto 2020, 21:57

Fiocco blu a Torano: è nato Enea Dinuvola. Venerdì scorso alle 21.40 nel reparto ostetricia del Noa, Eleonora Antola ha dato alla luce il suo primogenito. Il piccolo, gode di ottima salute, pesa 3 chili e 300 grammi ed ha riempito di gioia il padre Luca Dinuvola.

domenica, 2 agosto 2020, 13:58

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.

domenica, 2 agosto 2020, 13:52

Domani, 3 agosto, alle ore 9.30 al monoblocco di Carrara e alle 11.00 all’ex ospedale di Massa, il presidente della Regione Enrico Rossi accompagnato dalla direzione aziendale, visiterà le nuove cure intermedie realizzate nei due presidi.

domenica, 2 agosto 2020, 11:09

Le forze politiche di minoranza Montignoso Democratica, Lega e Movimento 5 Stelle intervengono in merito all'adozione del piano operativo comunale."Il comune di Montignoso - esordiscono - si appresta ad adottare il piano operativo comunale nell'ambito della programmazione urbanistica del territorio con molta fretta, senza dare il tempo di valutare ed...

sabato, 1 agosto 2020, 14:27

Continua "Montignoso sicuramente estate" ovvero il cartellone di spettacoli itineranti realizzato dal Comune di Montignoso e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus: Domenica 2 Agosto, alle 21.30, la prima nazionale dello spettacolo "I grandi discorsi" di Renata Palminiello.

sabato, 1 agosto 2020, 13:04

La Fenapi di Massa Carrara informa che grazie a specifica convenzione stipulata con il Comune di Montignoso, i cittadini potranno usufruire di particolari riduzioni sulle bollette gas, luce e acqua previa certificazione ISEE. Hanno diritto al bonus energia le famiglie con disagio economico in possesso di un ISEE inferiore o...

sabato, 1 agosto 2020, 11:22

"Il candidato alla presidenza della regione toscana PD Eugenio Giani su Cava Fornace fa un bel pastrocchio" - duro l'attacco del responsabile provinciale e consigliere comunale Lega Montignoso Andrea Cella, che continua così - "Il candidato, accompagnato dal fido scudiero e allievo di taglio nastri Giacomo Bugliani, avrebbe incontrato nei...

sabato, 1 agosto 2020, 09:07

Il gruppo di minoranza al consorzio di bonifica Toscana Nord, composto da Giampaolo Bertola, Pietro Casali e Fortunato Angelini, precisa quanto segue: "I consiglieri di maggioranza eletti in Lunigiana parlano di "inqualificabile attacco alla amministrazione del consorzio da parte della minoranza". E' singolare questa valutazione fatta dai rappresentanti di maggioranza espressi da consorziati...

sabato, 1 agosto 2020, 08:20

Ecco il calendario delle iniziative che si terranno il mese di agosto a Pontremoli. Nel corso del mese il calendario potrebbe subire degli aggiornamenti.

sabato, 1 agosto 2020, 08:17

Flashmob "Ti presento la Chicchi!" sabato 1° agosto alle 12 in piazza Enrico Berlinguer (dietro al mercato coperto) a Massa, nel rispetto delle normative anti covid-19, organizzato da: Left Laboratorio Politico - Massa Carrara, Movimento Giovanile della Sinistra - Massa Carrara e Circolo Anpi Comandante Vico - Massa.