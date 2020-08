Anche in Toscana nasce l'associazione studenti "SBAM", acronimo di "Studenti di buonsenso per l'autonomia e il merito nelle scuole"

lunedì, 10 agosto 2020, 12:46

"Crediamo in una scuola fondata sul merito - spiega il Coordinatore Regionale Filippo Frugoli - dove gli studenti vengono valutati oggettivamente nella loro soggettività. Non vogliamo una scuola livellata verso il basso bensì crediamo in un'istituzione che sappia partire dalle inclinazioni, dai talenti e dalle vocazioni degli studenti. Ci impegneremo per una scuola che sostenga chi è in difficoltà ma che motivi e supporti anche tutti gli altri studenti. Per queste ragioni crediamo fortemente nella meritocrazia, nel rispetto reciproco e nella promozione dei diritti e della dignità di studenti e docenti. Intendiamo inoltre impegnarci per l'innovazione del sistema scolastico nazionale adattandolo alle nuove esigenze, ponendo come criterio fondante delle sue scelte il buonsenso.

A breve istituiremo le prime realtà locali e provinciali con l'obbiettivo di creare una piattaforma digitale e territoriale per la condivisione di idee, progetti ed iniziative tra i rappresentanti aderenti a Sbam nei Consigli d'Istituto e nelle Consulte Provinciali degli studenti".

"Gli studenti sono un aspetto fondamentale della nostra società, in quanto futuro della stessa - conclude Frugoli - e crediamo quindi debbano essere valorizzati ed aiutati nel loro percorso: per questo motivo metteremo a disposizione tutto quanto possibile per cercare di raggiungere una scuola fondata sul merito, sul buonsenso e sull'autonomia".