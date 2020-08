Angela Maria Fruzzetti presenta il suo libro alla spiaggia Green Beach di Cinquale

lunedì, 24 agosto 2020, 16:43

Fiabe e racconti per grandi e piccini alla Green Beach di Cinquale grazie alla libro di Angela Maria Fruzzetti "Martin l'altro anatroccolo".

L'appuntamento, gratuito e aperto a tutte le famiglie, inizierà mercoledì 26 agosto alle 18.30, presente la giornalista e autrice del libro che leggerà alcune pagine per incuriosire tutti i presenti, «nell'anno del Covid-19 un messaggio di speranza racchiuso in una fiaba per l'infanzia – spiega Fruzzetti – raccontata attraverso i disegni dei bambini e delle bambine della Scuola primaria Marcello Garosi di Forno. Ringrazio le insegnanti Eufemia Balloni e Sara Fruzzetti che hanno creduto in questo progetto. Dobbiamo ripartire dai bambini, con messaggi educativi positivi».

«Nonostante tutte le difficoltà che l'emergenza sanitaria ha creato nell'organizzazione degli eventi estivi abbiamo cercato di programmare la nostra estate con appuntamenti diversificati, aperti a adatti a tutte le fasce di età – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – la presentazione del libro di Angela Maria Fruzzetti è uno di quegli eventi che può raccogliere adulti e bambini per trascorrere momenti di divertimento e di riflessione insieme».