Anpi: "Sono state segnalate alcune problematiche al parco di Ricortola, ma il sindaco di Massa non da risposte "

mercoledì, 5 agosto 2020, 09:24

La procedura, definita secondo le linee guida diffuse dalla Regione Toscana, sarà disponibile sui siti aziendali prevedendo l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

martedì, 4 agosto 2020, 18:35

"Come Giovani Democratici Carrara siamo fortemente convinti che il decoro urbano e la sicurezza delle città siano aspetti prioritari e sui quali è necessario porre attenzione da parte delle Amministrazioni. Percorrendo le strade della nostra città si ci può rendere conto delle condizioni di criticità in cui versano i marciapiedi...

martedì, 4 agosto 2020, 13:39

Zoe Stroobant, che è stata designata come Segretaria Comunale di MGS Carrara, afferma : " Da molto tempo speravo di trovare un gruppo politico giovanile all'interno del quale poter esprimere le mie opinioni e organizzare eventi che coinvolgano noi ragazzi.

lunedì, 3 agosto 2020, 23:15

Confartigianato Imprese Massa Carrara proseguendo nelle attività volte a fornire informazioni aggiornate sulle opportunità per le imprese e i cittadini conseguentemente alla conversione in legge del DL Rilancio organizza per il giorno giovedì 6 agosto dalle ore 17,00 in poi, presso la sala convegni della Confartigianato in Via Frassina 65 in Carrara,...

lunedì, 3 agosto 2020, 14:16

Massa Carrara, l'intervento di Sergio Chericoni presidente di Confartigianato: "Appello a tutti coloro che fanno parte della compagine societaria. Uniamo le nostre forze".

domenica, 2 agosto 2020, 21:57

Fiocco blu a Torano: è nato Enea Dinuvola. Venerdì scorso alle 21.40 nel reparto ostetricia del Noa, Eleonora Antola ha dato alla luce il suo primogenito. Il piccolo, gode di ottima salute, pesa 3 chili e 300 grammi ed ha riempito di gioia il padre Luca Dinuvola.

domenica, 2 agosto 2020, 13:58

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.

domenica, 2 agosto 2020, 13:52

Domani, 3 agosto, alle ore 9.30 al monoblocco di Carrara e alle 11.00 all’ex ospedale di Massa, il presidente della Regione Enrico Rossi accompagnato dalla direzione aziendale, visiterà le nuove cure intermedie realizzate nei due presidi.

domenica, 2 agosto 2020, 12:37

Emesso bollettino di criticità per allerta colore giallo per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 04.00 fino alle ore 20.00 di lunedì, 03 Agosto 2020.

domenica, 2 agosto 2020, 11:09

Le forze politiche di minoranza Montignoso Democratica, Lega e Movimento 5 Stelle intervengono in merito all'adozione del piano operativo comunale."Il comune di Montignoso - esordiscono - si appresta ad adottare il piano operativo comunale nell'ambito della programmazione urbanistica del territorio con molta fretta, senza dare il tempo di valutare ed...