Attivo da sabato 8 agosto il punto prelievi di Arpiola di Mulazzo

Altre notizie brevi

giovedì, 6 agosto 2020, 15:37

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, ha indicato come criterio di scelta lo stato di disoccupazione e in subordine quello di studente per l’individuazione degli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma...

giovedì, 6 agosto 2020, 14:36

A seguito di un incontro tecnico voluto e chiesto dall'amministrazione del sindaco Francesco Persiani alla Regione Toscana e al gestore del servizio di trasporto pubblico, da sabato 8 agosto sarà ripristinato l'orario della linea 60 (Massa FS Urbano) del trasporto pubblico che nelle ultime settimane era stato ridotto arrecando grossi...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:34

Sabato 8 agosto incontro a cura del dott. Andrea Austi che ci guiderà all'osservazione della volta celestecon gli strumenti messi a disposizione della Società Astronomica Lunae.In osservanza delle norme di sicurezza per l'emergenza Covid - 19 la serata si svolgerà nel modo seguente :20:00 – 21:30 Primo gruppo (max 10...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:13

Con la conferenza di Fabio Celi, che si è tenuta venerdì 31 luglio nel giardino di Palazzo Binelli e ha aperto il programma di con-vivere prima(e)dopo, è stata anche inaugurata la novità delle prenotazioni, che accompagnerà l'edizione di con-vivere 2020.Per tutti gli eventi in calendario, infatti, in ottemperanza alle linee...

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:30

Il Presidente dell'Associazione Cerbaja, Nino Ianni ha richiesto circa un mese e mezzo fa un incontro con il sindaco di Massa per cercare di fare presenti alcune problematiche esistenti al parco di Ricortola. Ad oggi senza una risposta si è rivolto al dirigente ing Della Pina del settore LLPP e...

mercoledì, 5 agosto 2020, 09:24

La procedura, definita secondo le linee guida diffuse dalla Regione Toscana, sarà disponibile sui siti aziendali prevedendo l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento.

martedì, 4 agosto 2020, 18:35

"Come Giovani Democratici Carrara siamo fortemente convinti che il decoro urbano e la sicurezza delle città siano aspetti prioritari e sui quali è necessario porre attenzione da parte delle Amministrazioni. Percorrendo le strade della nostra città si ci può rendere conto delle condizioni di criticità in cui versano i marciapiedi...

martedì, 4 agosto 2020, 13:39

Zoe Stroobant, che è stata designata come Segretaria Comunale di MGS Carrara, afferma : " Da molto tempo speravo di trovare un gruppo politico giovanile all'interno del quale poter esprimere le mie opinioni e organizzare eventi che coinvolgano noi ragazzi.

lunedì, 3 agosto 2020, 23:15

Confartigianato Imprese Massa Carrara proseguendo nelle attività volte a fornire informazioni aggiornate sulle opportunità per le imprese e i cittadini conseguentemente alla conversione in legge del DL Rilancio organizza per il giorno giovedì 6 agosto dalle ore 17,00 in poi, presso la sala convegni della Confartigianato in Via Frassina 65 in Carrara,...

lunedì, 3 agosto 2020, 14:16

Massa Carrara, l'intervento di Sergio Chericoni presidente di Confartigianato: "Appello a tutti coloro che fanno parte della compagine societaria. Uniamo le nostre forze".