Bonus Energia per le famiglie di Montignoso

sabato, 1 agosto 2020, 13:04

La Fenapi di Massa Carrara informa che grazie a specifica convenzione stipulata con il Comune di Montignoso, i cittadini potranno usufruire di particolari riduzioni sulle bollette gas, luce e acqua previa certificazione ISEE. Hanno diritto al bonus energia le famiglie con disagio economico in possesso di un ISEE inferiore o uguale a 8.265,00 € oppure, nel caso di famiglie con almeno tre figli a carico, con ISEE inferiore a 20.000 €. In alternativa, un componente del nucleo familiare deve necessitare per gravi motivi di salute di un’apparecchiatura elettromedicale. I bonus energia elettrica e gas sono cumulabili.

Gli interessati possono rivolgersi presso la sede CAF FENAPI, in Via Roma – 109 – Montignoso.

Riferimento: 0585 74931