Calendario iniziative agosto 2020 a Pontremoli

sabato, 1 agosto 2020, 08:20

Ecco il calendario delle iniziative che si terranno il mese di agosto a Pontremoli. Nel corso del mese il calendario potrebbe subire degli aggiornamenti.

Calendario Iniziative

AGOSTO 2020

COMUNE E PRO LOCO DI PONTREMOLI

SABATO 1 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Palazzo Dosi Magnavacca . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa ,Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: creazione di giochi di carta pesta con Davide Angela, lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· ORE 17:00 RADUNO MOTO GUZZI piazza Duomo

· ORE 17:30 "STORIE DI LIBERTA" presentazione del libro "Pietre di Libertà, cippi, lapidi e monumenti sui sentieri della Resistenza tra Pontremoli e Zeri" pubblicato dalle sezioni Anpi di Pontremoli e di Zeri con l'Istituto storico della Resistenza Apuana. Piazza della Repubblica negli spazi esterni del bar "La Cortina di Cacciaguerra".

· ORE 21:15 "SALOTTO D'EUROPA", Alfredo Bassioni conversa con Luigi Marzullo, autore del libro "Non ho capito la domanda. 365 dubbi e rovelli per tutto l'anno", con la partecipazione del Direttore de "La Nazione" Agnese Pini. L'incontro si svolgerà in Piazza della Repubblica. L'ingresso alla piazza dovrà avvenire previa prenotazione ai quattro bar della piazza: Caffè Bellotti 366.7435444, Bar Ristorante La Cortina di Cacciaguerra 0187.830050, Caffè Letterario 334.3359168, Caffè degli Svizzeri 0187.830160, o la segreteria del Sindaco al 0187.4601235

· Ore 21:15 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL" concerto d'organo intitolato "Contrasti-Forme, stile, epoche a confronto" di Sergio Chierici, nella Chiesa di San Francesco (San Colombano). Ingresso libero. Organizza "Organ in progress" International Association of Organists, con il patrocinio del comune di Pontremoli. Direzione artistica Luigi Ratti, Sergio Chierici, coordinatrice Rosana Cucurnia. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

DOMENICA 2 AGOSTO

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 9:30 – 13:00 "FRANCIGENA 4 KIDS" un'escursione di mezza giornata rivolta alle famiglie lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena toscana. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa , Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questa domenica, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· ORE 10:00 "MESSA DELL'EMIGRANTE" Ci sarà il Vescovo Mons. Giovanni Santucci a celebrare la Santa messa dell'Emigrante, all'interno della suggestiva chiesetta del Passo del Brattello.

MARTEDI' 4 AGOSTO 2020

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 20:00 "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Filippi di Insogna e Agriturismo Cantine Belmesseri. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

MERCOLEDI' 5 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Palazzo Dosi Magnavacca . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 20:00 "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Costa D'Orsola e Agriturismo Agripodere Il Falco. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

· ORE 21:15 "SALOTTO D'EUROPA", Alfredo Bassioni conversa con Carlo Cottarelli, autore del libro "Pachidermi e Pappagalli:tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere". L'incontro si svolgerà in Piazza della Repubblica. L'ingresso alla piazza dovrà avvenire previa prenotazione ai quattro bar della piazza: Caffè Bellotti 366.7435444, Bar Ristorante La Cortina di Cacciaguerra 0187.830050, Caffè Letterario 334.3359168, Caffè degli Svizzeri 0187.830160, o la segreteria del Sindaco al 0187.4601235

GIOVEDI' 6 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 20:00 "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA'" degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso l' Agriturismo Podere Benelli e Agriturismo Cà del Lupo. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

VENERDI' 7 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 18:00 – 24:00 "PROGETTO CRI/PROCIV DI SENSIBILIZZAZIONE GIOVANI SU ABUSO ALCOOL" In collaborazione con la Protezione Civile di Pontremoli e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pontremoli, il Comitato della Croce Rossa allestisce 2 gazebo in Piazza Italia e Piazza della Repubblica per sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle bevande alcoliche, anche ai fini della sicurezza stradale, distribuendo gratuitamente ai ragazzi alcool test monouso.

· ORE 21:00 – 23:00 "LA LEGGENDA DEL LUPO MANNARO" Un tour a piedi in notturna attraverso il borgo medievale del Piagnaro di Pontremoli, accompagnati da una guida-attore. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 21:15 "SALOTTO D'EUROPA", Alfredo Bassioni conversa con Federico Vespa, autore del libro "L'anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione", con la partecipazione dello psichiatra Nicolò Renda. L'incontro si svolgerà in Piazza della Repubblica. L'ingresso alla piazza dovrà avvenire previa prenotazione ai quattro bar della piazza: Caffè Bellotti 366.7435444, Bar Ristorante La Cortina di Cacciaguerra 0187.830050, Caffè Letterario 334.3359168, Caffè degli Svizzeri 0187.830160, o la segreteria del Sindaco al 0187.4601235

SABATO 8 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Villa Dosi Delfini . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info: 3318866241 – 3663712808 e-mail a : info@sigeric.it – www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa ,Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo le più scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· ORE 17:30 "INAUGURAZIONE MOSTRA FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Inviti e prenotazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 21:15 "SALOTTO D'EUROPA", Alfredo Bassioni conversa con Michele Cucuzza, autore del libro "Fuori dalle bolle. Come sottrarsi alle supercazzole in rete", con la partecipazione del Direttore di "Verità" e "Panorama" Maurizzio Belpietro e Mario Morcellini, Commissario Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. L'incontro si svolgerà in Piazza della Repubblica. L'ingresso alla piazza dovrà avvenire previa prenotazione ai quattro bar della piazza: Caffè Bellotti 366.7435444, Bar Ristorante La Cortina di Cacciaguerra 0187.830050, Caffè Letterario 334.3359168, Caffè degli Svizzeri 0187.830160, o la segreteria del Sindaco al 0187.4601235.

DOMENICA 9 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 9:30 – 13:00 "FRANCIGENA 4 KIDS" un'escursione di mezza giornata rivolta alle famiglie lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena toscana. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa ,Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo le più scrupolose norme igieniche, saranno: creazione di giochi di carta pesta con Davide Angela, lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· Ore 21:15 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL" concerto d'organo intitolato "Integrale dei Corali di Cesar Franck"" di Luigi Ratti nel Duomo di Pontremoli. Ingresso libero

· Ore 21:15 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL" concerto d'organo intitolato "Integrale dei Corali di Cesar Franck " di Luigi Ratti, in Duomo. Ingresso libero. Organizza "Organ in progress" International Association of Organists, con il patrocinio del comune di Pontremoli. Direzione artistica Luigi Ratti, Sergio Chierici, coordinatrice Rosana Cucurnia. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

LUNEDI' 10 AGOSTO 2020

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

MARTEDI' 11 AGOSTO 2020

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "VILLA PAVESI NEGRI" visita guidata alla villa Pavesi Negri in località Scorano, Pontremoli, a cura di Farfalle in cammino. Prenotazione obbligatoria . Info : 3488097918 – 3663712808, e-mail a : info@farfalleincammino.org - www.farfalleincammino.org

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 20:00 "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Filippi di Insogna e Agriturismo Cantine Belmesseri. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

MERCOLEDI' 12 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Palazzo Dosi Magnavacca . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 20:00 "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Costa D'Orsola e Agriturismo Agripodere Il Falco. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

GIOVEDI' 13 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA'" degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso l' Agriturismo Podere Benelli e Agriturismo Cà del Lupo. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

VENERDI' 14 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 18:00 – 24:00 "PROGETTO CRI/PROCIV DI SENSIBILIZZAZIONE GIOVANI SU ABUSO ALCOOL" In collaborazione con la Protezione Civile di Pontremoli e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pontremoli, il Comitato della Croce Rossa allestisce 2 gazebo in Piazza Italia e Piazza della Repubblica per sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle bevande alcoliche, anche ai fini della sicurezza stradale, distribuendo gratuitamente ai ragazzi alcool test monouso

· ORE 21:00 – 23:00 "LA LEGGENDA DEL LUPO MANNARO" Un tour a piedi in notturna attraverso il borgo medievale del Piagnaro di Pontremoli, accompagnati da una guida-attore. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

SABATO 15 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Villa Dosi Delfini . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info: 3318866241 – 3663712808 e-mail a : info@sigeric.it – www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa ,Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, creazione dei cesti con Bruno Massa, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

DOMENICA 16 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 19:00 "MERCATINO D'ALTRI TEMPI" in piazza Duomo, a cura della Pro Loco

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 9:30 – 13:00 "FRANCIGENA 4 KIDS" un'escursione di mezza giornata rivolta alle famiglie lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena toscana. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:30-12:30/16:00-19:00 "FLOWERS" mostra, con selezione di scatti da 10 autori, organizzata da Spazio4arte e Lunicafoto con il patrocinio del Comune di Pontremoli all'interno del Museo di Diocesano in Piazza del Duomo. Informazioni tramite e-mail all'indirizzo info@lunicafoto.it.

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa ,Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questa domenica, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, creazione dei cesti con Bruno Massa, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· 21:00 "CONCERTO DEL DUO ORGANISTICO MAURELLI" concerto d'organo con le musiche di Bruhns, Couperin, Bach, Haendel, Mozart, Lefebure-Wely nel Duomo di Pontremoli. Ingresso libero. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

MARTEDI' 18 AGOSTO 2020

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Filippi di Insogna e Agriturismo Cantine Belmesseri. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

MERCOLEDI' 19 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Palazzo Dosi Magnavacca . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Costa D'Orsola e Agriturismo Agripodere Il Falco. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

GIOVEDI' 20 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA'" degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso l' Agriturismo Podere Benelli e Agriturismo Cà del Lupo. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

VENERDI' 21 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 18:00 – 24:00 "PROGETTO CRI/PROCIV DI SENSIBILIZZAZIONE GIOVANI SU ABUSO ALCOOL" In collaborazione con la Protezione Civile di Pontremoli e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pontremoli, il Comitato della Croce Rossa allestisce 2 gazebo in Piazza Italia e Piazza della Repubblica per sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle bevande alcoliche, anche ai fini della sicurezza stradale, distribuendo gratuitamente ai ragazzi alcool test monouso.

· ORE 21:00 – 23:00 "LA LEGGENDA DEL LUPO MANNARO" Un tour a piedi in notturna attraverso il borgo medievale del Piagnaro di Pontremoli, accompagnati da una guida-attore. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

SABATO 22 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Villa Dosi Delfini . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info: 3318866241 – 3663712808 e-mail a : info@sigeric.it – www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa , Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, creazione di pizzo chiacchierino e macramè con Isabella Iardella, creazione dei cesti con Bruno Massa, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· Ore 21:15 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL" concerto d'organo intitolato "Itinerari organistici nell'Europa del Settecento" eseguito da Luigi Ratti in occasione dell' inaugurazione per il restauro dell'organo Francesco Bossi del 1858. Nella Chiesa di San Benedetto in località Montelungo. Ingresso libero. Organizza "Organ in progress" International Association of Organists, con il patrocinio del comune di Pontremoli. Direzione artistica Luigi Ratti, Sergio Chierici, coordinatrice Rosana Cucurnia. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

DOMENICA 23 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 9:30 – 13:00 "FRANCIGENA 4 KIDS" un'escursione di mezza giornata rivolta alle famiglie lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena toscana. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa , Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questa domenica, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, creazione di pizzo chiacchierino e macramè con Isabella Iardella, creazione dei cesti con Bruno Massa, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· Ore 18:00/19:30 "CONCERTO VOCALE IN COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL COVID-19"concerto eseguito dal Gruppo Vocale "Acqua in bocca" diretto dal M.o Ivano Poli nel Castello del Piagnaro. Prenotazione obbligatoria. Info: 3333261940.

· Ore 21:15 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL"concerto d'organo intitolato "Itinerari organistici nell'Europa del Settecento" eseguito da Luigi Ratti in occasione dell' inaugurazione per il restauro dell'organo Francesco Bossi del 1858. Nella Chiesa di San Benedetto in località Montelungo. Ingresso libero. Organizza "Organ in progress" International Association of Organists, con il patrocinio del comune di Pontremoli. Direzione artistica Luigi Ratti, Sergio Chierici, coordinatrice Rosana Cucurnia. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

MARTEDI' 25 AGOSTO 2020

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Filippi di Insogna e Agriturismo Cantine Belmesseri. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

MERCOLEDI' 26 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Palazzo Dosi Magnavacca . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA' " degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso Agriturismo Costa D'Orsola e Agriturismo Agripodere Il Falco. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

GIOVEDI' 27 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· "AGRITURISMI TRADIZIONI E TIPICITA'" degustazione guidata di prodotti tipici del territorio al costo di 25 euro presso l' Agriturismo Podere Benelli e Agriturismo Cà del Lupo. Prenotazione presso le strutture. A cura della C.I.A. Toscana Nord Massa e Lunigiana con il patrocinio del comune di Pontremoli, Turismo Verde, Strada dei Vini dei Colli di Candia e della Lunigiana, Slow Food condotta Lunigiana Apuana

VENERDI' 28 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 18:00 – 24:00 "PROGETTO CRI/PROCIV DI SENSIBILIZZAZIONE GIOVANI SU ABUSO ALCOOL" In collaborazione con la Protezione Civile di Pontremoli e con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pontremoli, il Comitato della Croce Rossa allestisce 2 gazebo in Piazza Italia e Piazza della Repubblica per sensibilizzare i giovani ad un uso responsabile delle bevande alcoliche, anche ai fini della sicurezza stradale, distribuendo gratuitamente ai ragazzi alcool test monouso.

· ORE 21:00 – 23:00 "LA LEGGENDA DEL LUPO MANNARO" Un tour a piedi in notturna attraverso il borgo medievale del Piagnaro di Pontremoli, accompagnati da una guida-attore. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

SABATO 29 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 "PONTREMOLI BAROCCA" un viaggio alla scoperta del centro storico di Pontremoli, dei capolavori del suo barocco e visita a Villa Dosi Delfini . A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info: 3318866241 – 3663712808 e-mail a : info@sigeric.it – www.sigeric.it

· "APERTURA SRAORDINARIA DI VILLA DOSI DELFINI" visita guidata di circa un'ora al capolavoro del barocco pontremolese, Villa Dosi Delfini. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria . Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa , Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questo sabato, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, tessitura a telaio manuale con Antonella Rolla, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· ORE 17:00 " I PONTI DI PONTREMOLI" visita guidata per i ponti che attraversano il comune di Pontremoli, il ritrovo è davanti al punto Sigeric in via Ricci Armani. . Prenotazione obbligatoria . Info : 3488097918 – 3663712808, e-mail a : info@farfalleincammino.org - www.farfalleincammino.org

DOMENICA 30 AGOSTO 2020

· ORE 9:00 – 14:30 "STRETTI DI GIAREDO ADVENTURE" una fantastica avventura di trekking fluviale in un'area naturale protetta di rara bellezza, per ammirare i meravigliosi canyons degli Stretti di Giaredo. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 9:30 – 13:00 "FRANCIGENA 4 KIDS" un'escursione di mezza giornata rivolta alle famiglie lungo uno dei tratti più affascinanti della Via Francigena toscana. A cura di Sigeric. Prenotazione obbligatoria. Info : 3318866241 – 3663712808, e-mail a : info@sigeric.it - www.sigeric.it

· ORE 10:00 – 12:30/14:30 – 18:00 LABORATORI didattici di antiche arti e mestieri ass. "Mani e Menti" negli storici fondi delle vie Cresa , Bietola e Garibaldi. I Laboratori attivi questa domenica, seguendo scrupolose norme igieniche, saranno: lavorazione e decorazione della ceramica con Maria Pia Elia, rilegatura dei libri con Donatella e Francesca Melani, lavorazione e tintura della lana con Andreina Micheli, creazione di gioielli con Francesca Piras Lillia, ricamo con Tiziana Valerio. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, è obbligatoria la prenotazione chiamare il 360.700369 chiamare dopo le ore 15 https://www.facebook.com/MANI-E-MENTI-Laboratori-didattici-di-arti-e-mestieri-della-Lunigiana-906617169529207/

· Ore 17:00 "PONTREMOLI, ORGAN FESTIVAL"concerto d'organo intitolato "Giovani talenti europei" eseguito da Luca Gorla, Italia, Augustu Belau, Spagna, Gregoire Veyrac, Francia. Nella Chiesa di San Benedetto in località Montelungo. Ingresso libero. Organizza "Organ in progress" International Association of Organists, con il patrocinio del comune di Pontremoli. Direzione artistica Luigi Ratti, Sergio Chierici, coordinatrice Rosana Cucurnia. Info: info@organinprogress.com -https://www.organinprogress.com/pontremoli-organ-festival/

APERTI TUTTI I GIORNI:

· TERME DELLA LUNIGIANA località Montelungo

Apertura i pomeriggi dalle 14:00 alle 18:00 ed il sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00, consigliata la prenotazione al 3338731898

Le Terme utilizzano l'acqua sulfurea della fonte di Cavezzana Dantena.

Trattamenti previsti: terapia inalatoria con cui vengono trattate le patologie dell'apparato respiratorio come bronchiti croniche, sinusiti, rino-sinusiti, faringo- tracheiti, i fanghi termali maturati nell'acqua sulfurea con cui vengono trattate le osteoartrosi ed i reumatismi extra articolari, i bagni con acqua sulfurea sono indicati nel trattamento delle malattie dermatologiche come la psoriasi, dermatiti, eczemi.

Per accedere allo stabilimento occorre essere muniti dell'impegnativa del medico di base. Il ticket sanitario, se dovuto, verrà regolarizzato presso l'accettazione delle terme.

· PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE piazza della Repubblica con i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8:30-18:30, domenica 09:00-12:30/15:30-19:00.

· "MUSEO DELLE STATUE STELE della Lunigiana Augusto Cesare Ambrosi" Presso il Castello del Piagnaro. Orario: 10.00 – 19:30. Gradita la prenotazione Info: +39 0187/831439. L'utilizzo degli ascensori è riservato solo ai diversamente abili con difficoltà a deambulare.

· CHIESA DEL DUOMO Orari apertura: 07:30 -12:00 e 16:00 – 19:00, in piazza del Duomo

· CHIESA DI SAN GEMINIANO Orari di apertura: 09:00 – 18:00 circa, in Via Garibaldi

· CHIESA DI SAN NICOLO' Orari di apertura: 09:00 – 18:00 circa, in Via Garibaldi

· CHIESA DI SAN FRANCESCO Orari di apertura: 09:00 – 12:00 e 16:30 – 18:30, in Piazza San Francesco.

Guida turistica "BENVENUTI A PONTREMOLI".

E' possibile scaricarla nei siti di Comune e Pro Loco o al seguente link:

Guida: https://drive.google.com/open?id=0BytRgoibKLRtRHgxSnJfVW9RaHc

Cartina: https://drive.google.com/open? id=0BytRgoibKLRtUzVwM2VkUHRhdnJBN3U1ZWk5ZEtYZnhLUmRF

https://drive.google.com/openid=0BytRgoibKLRtUnFtUHY3Z010ZVE