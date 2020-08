Canepa (Pd): "Pagina Facebook su sport trasformata in pagina di sostegno a Giani"

lunedì, 24 agosto 2020, 16:47

"La pagina Facebook della Giornata nazionale dello Sport di Massa-Carrara, evento coordinato dal Coni, si trasforma in una pagina di sostegno ad Eugenio Giani". A denunciarlo Emanuele Canepa, candidato della Lega al consiglio regionale a Massa-Carrara.



"Una trasformazione che dà la misura di quante commistioni ci siano nel sistema di potere del centrosinistra in Toscana - attacca -. Ricordo che Giani è ancora oggi il delegato provinciale del Coni a Firenze, e ora emerge anche che la pagina è stata trasformata e sponsorizzata da una candidata della civica del centrosinistra, senza peraltro dichiarare che è una pagina politica. Nel merito, dalla pagina in questione vengono pagate sponsorizzazioni riguardanti il candidato Giani ed il tutto viene fatto senza aver fatto le dichiarazioni di temi politici e sociali di Facebook necessarie per sponsorizzare i post e così non è nemmeno permesso scoprire a nome di chi vengono emessi i finanziamenti. Ricapitolando, quindi, si utilizza una pagina di un evento sportivo coordinato dal CONI cambiandone nome e finanziando pubblicità per Giani. Questo è inammissibile. Lo sport, grazie al prezioso lavoro delle associazioni e società sportive, è un eccezionale strumento di integrazione e crescita: profondamente sbagliato ritenerlo un mezzo per consolidare il potere".