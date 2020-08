"Cena in Blu": cittadini testimonial della nuova campagna pubblicitaria di Nausicaa Spa

Altre notizie brevi

martedì, 25 agosto 2020, 13:52

Il laboratorio politico Massa-Carrara LEFT ha mostrato, partendo dal malcontento di alcune situazioni createsi per il Festival Mercurio D'Argento, le penalizzazioni che molte attività commerciali in piazza Mercurio subiscono. Lo svolgimento della seconda edizione del festival Mercurio D'Argento sembra destinata a risolversi senza un seguito di pubblico significativo a causa...

martedì, 25 agosto 2020, 12:19

Cosimo Maria Ferri, componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati commenta l'episodio accaduto a Marina di Carrara: “Episodio movida deve farci riflettere sia come genitori che come persone che rappresentano le istituzioni. Per questo desidero ringraziare il Questore di Massa Carrara e, suo tramite le forze dell’ordine che sono intervenute, e...

martedì, 25 agosto 2020, 11:33

Così in una nota Toscana a Sinistra Massa Carrara: "Scrivere la parte del programma sulle Apuane per noi è stato facile, non abbiamo fatto altro che riportare gli atti che abbiamo presentato in consiglio Regionale negli ultimi 5 anni e sarà per noi altrettanto facile riproporli quando saremo al governo della Regione...

martedì, 25 agosto 2020, 09:38

"Il PD Lunigiana e Mazzoni, forse per i sondaggi che si susseguono dando in forte crescita la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi rispetto ad Eugenio Giani, sono in preda ad una crisi di nervi incontrollata e tentano, con la vecchia arma del negare l'evidenza di rappresentare la realtà come la...

lunedì, 24 agosto 2020, 19:33

"La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara" è l'evento informativo in programma venerdì 28 agosto alle ore 18:00 presso la Filanda di Forno. L'evento prevede anche la presentazione del progetto "Verso un Contratto di Fiume per il Frigido e il percorso partecipativo, entrambi finalizzati alla tutela, manutenzione, valorizzazione...

lunedì, 24 agosto 2020, 18:35

Mercoledì 26 agosto alle ore 21.00 il ciclo estivo di incontri Serate Lunigianesi arriva nel borgo di Comano con un intervento di Giulia Pasquinelli dal titolo “Riqualificazione e valorizzazione del Castello di Comano”.Un nuovo appuntamento con la storia locale e un'occasione per i residenti del comune e per tutti gli...

lunedì, 24 agosto 2020, 16:48

Nuovo appuntamento, alle 21.15, con il cinema all'aperto, domani sera alla Green Beach di Cinquale Louis-Julien Petit e il suo film "Le Invisibili".

lunedì, 24 agosto 2020, 16:47

"La pagina Facebook della Giornata nazionale dello Sport di Massa-Carrara, evento coordinato dal Coni, si trasforma in una pagina di sostegno ad Eugenio Giani". A denunciarlo Emanuele Canepa, candidato della Lega al consiglio regionale a Massa-Carrara. "Una trasformazione che dà la misura di quante commistioni ci siano nel sistema di potere...

lunedì, 24 agosto 2020, 16:43

Fiabe e racconti per grandi e piccini alla Green Beach di Cinquale grazie alla libro di Angela Maria Fruzzetti "Martin l'altro anatroccolo".

domenica, 23 agosto 2020, 19:42

Il 27 agosto alle ore 18:00, nella splendida cornice di Villa Cuturi a Marina di Massa, la Prof.ssa Sarah Kaminski presenterà il suo saggio dal titolo "Ebraico". Sarah Kaminksi è una studiosa di fama internazionale, che ha tenuto conferenze in tutto il mondo. Modererà l'incontro Silvia Dell'Amico, responsabile della sezione carrarese dell'Associazione...