Cena in Blu: le strade interessate dall’iniziativa

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:26

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della Cena in Blu, in programma giovedì 27 agosto a Marina di Carrara, consentendo alle attività commerciali di ampliare, o richiedere occupazioni di suolo pubblico, sono previsti una serie di divieti di transito e sosta nelle strade interessate dalla manifestazione, così come disposto nell’Ordinanza dirigenziale del settore Polizia Municipale n.358 del 25 agosto 2020.

Dalle ore 17.00 di giovedì 27 agosto alle 2.00 di venerdì 28, è istituito un divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli in via Genova (tratto compreso tra via Ingolstadt e via Rinchiosa), via Ingolstadt, piazza Ingolstadt, via Venezia (tratto compreso tra via Rinchiosa e via Volpi), via Rinchiosa (tratto compreso tra via Cavallotti e via Garibaldi).

Inoltre, dalle ore 18.00 del 27 agosto alle ore 2.00 di venerdì 28, è istituto un divieto di transito per tutti i veicoli in via Genova (tratto compreso tra via Ingolstadt e via Rinchiosa), via Ingolstadt, piazza Ingolstadt, via Venezia (tratto compreso tra via Rinchiosa e via Volpi). via Rinchiosa (tratto compreso tra via Cavallotti a via Garibaldi).

Sarà sempre garantito il transito in attraversamento di via Rinchiosa ai veicoli che percorrono via Maggiani con direzione Sarzana.