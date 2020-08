Cinema gratuito e d'autore alla Green Beach, domani sera "Le Invisibili"

lunedì, 24 agosto 2020, 16:48

Nuovo appuntamento, alle 21.15, con il cinema all'aperto, domani sera alla Green Beach di Cinquale Louis-Julien Petit e il suo film "Le Invisibili".

Un cartellone gratuito, intitolato "Io, l'Altro" promosso dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con la regia di Francesco Menconi, «il 29 agosto recupereremo il film di animazione "La città incantata" rimandato martedì scorso a causa dell'allerta meteo – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – ricordo a tutti che i posti sono limitati, quindi è consigliabile presentarsi prima dello spettacolo».

Il film del 2018 racconta, «storie e vite che si annodano – spiega Francesco Menconi – si srotolano e si raccontano in un centro di assistenza femminile destinato ad accogliere donne senza fissa dimora in cerca di un supporto morale o di un aiuto pratico e concreto. I presupposti per un film drammatico ci sarebbero tutti ma il regista Louis-Julien Petit scegliere di impastare questi ingredienti fino a tirarne fuori una brillante commedia sociale che fa pensare al più ispirato e felice dei Ken Loach. Un gruppo di donne che non mollano, che non si arrendono e che si reinventano. Un film che ci parla di speranza e solidarietà, di solitudini ed empatia, un film che ci ricorda quanto ancora resti da fare per poter parlare di parità e diritto alla dignità per tutti».

Tutte le distanze e le disposizioni in materia di sicurezza da Covid-19 sono rispettate, all'ingresso verrà richiesto di compilare un modulo.