Consigli telematici, critico Mosti (GD Massa)

martedì, 18 agosto 2020, 13:59

La ASL Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi “sanitari” negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul...

lunedì, 17 agosto 2020, 20:54

Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero>, saranno contattati direttamente dalle Asl territorialmente competenti per effettuare il test molecolare o antigenico a mezzo di tampone.

lunedì, 17 agosto 2020, 20:47

Sarà una serata all’insegna del fantastico e delle creature che popolano le Alpi Apuane e la Toscana, quella che si terrà in Piazza Mercurio a Massa mercoledì 19 agosto. Durante l’incontro della rassegna “Biblioteca in Piazza”, promossa dalla Biblioteca civica S.

lunedì, 17 agosto 2020, 20:45

Proseguono gli appuntamenti con gli scrittori nel giardino della lettura dell’Hotel Eden di Cinquale di Montignoso. Dopo il grande successo del primo incontro dello scorso 30 luglio con Marina Benedetti ed Anna Vagli con il libro Non siamo pronti, lettere digitali dal fronte COVID19 (Meligrana editore), per giovedì 20 agosto,...

lunedì, 17 agosto 2020, 20:44

Continua il cinema in spiaggia grazie alla rassegna "Io, l'Altro" promossa dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con la regia di Francesco Menconi.

lunedì, 17 agosto 2020, 20:43

I cittadini interessati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 devono presentare il previsto modello di dichiarazione entro venerdì prossimo 21 agosto.

lunedì, 17 agosto 2020, 12:24

Prosegue il piano occupazionale che ha consentito alla Provincia di Massa-Carrara di tornare ad assumere dopo il blocco decennale dovuto alla situazione finanziaria e alla riforma delle province.È stato infatti pubblicato in data 17 agosto 2020 un avviso di selezione pubblica, attraverso il Centro per l’impiego, per la copertura, a...

sabato, 15 agosto 2020, 09:08

Torna la Fiera di San Rocchino, l'appuntamento sulla costa del Cinquale per salutare l'estate e abbracciare l'anno che viene.

venerdì, 14 agosto 2020, 15:45

Via libera all’intervento provvisorio di sistemazione sul movimento franoso che interessa un tornante della Sp 56 di Giucano, nel Comune di Fosdinovo, all’altezza del km 1,700.Con un atto del dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, infatti, è stato approvato il progetto (che era stato affidato a febbraio 2020)...

venerdì, 14 agosto 2020, 10:52

Da venerdì 21 agosto, presso l'Ufficio Sport Caccia e Pesca, a piano terra del Comune, in piazza 2 Giugno, sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2020-2021.