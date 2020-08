Coronavirus, altri 17 casi nella zona Apuane

Altre notizie brevi

giovedì, 27 agosto 2020, 22:22

Dopo gli impegni disattesi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’assordante silenzio dei candidati del Pd alle regionali sulla questione Imm, il Presidente del MoVimento 5 Stelle Toscana della X legislatura, Giacomo Giannarelli, lancia un grido di allarme: «Il tempo passa e il futuro di Imm diventa sempre più drammaticamente incerto.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:18

"I conti proprio non tornano, dopo le recenti uscite stampa della giunta comunale di Montignoso". Il consigliere Lega Andrea Cella evidenzia diverse incongruenze sorte tra le dichiarazioni degli Assessori Podestà, Gabrielli e Gianfranceschi in merito agli adeguamenti strutturali dei plessi scolastici comunali.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:14

Con la visita guidata al bacino di Colonnata è terminato il primo ciclo delle escursioni “sui sentieri della prossima alluvione”.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:13

Viene rinviato alla prossima settimana il Galà del Mercurio d’argento. Il festival della musica per l’immagine era previsto per questo sabato 29 agosto in piazza Mercurio, ma a causa delle avverse previsioni meteo annunciate con fenomeni temporaleschi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno deciso di posticipare la serata a sabato 5 settembre.

giovedì, 27 agosto 2020, 21:44

Nella prima settimana di attività del servizio sono stati circa 7.400 i test sierologici prenotati dal personale scolastico residente sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest attraverso il sito regionale “Rientro a Scuola”.

giovedì, 27 agosto 2020, 14:12

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali e provinciali ubicate nel Comune di Carrara, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività agonistica e di attività promozionali, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti richiesti per lo...

giovedì, 27 agosto 2020, 12:48

La Toscana proroga al 13 settembre (la scadenza originaria era il 31 agosto) il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:29

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che nella giornata di sabato 29 agosto l’attività relativa ai prelievi ematici, che si svolgono solitamente nel presidio ospedaliero di Pontremoli presso il “Rustico”, non potrà aver luogo a causa degli interventi tecnici necessari al trasferimento della dotazione strumentale ed informatica nel distretto di...

giovedì, 27 agosto 2020, 12:23

Si terranno la prossima settimana, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, al Palazzo dei Congressi di Pisa (Via Matteotti 1) le prove di selezione per l’ammissione al “Percorso 1000 ore” del corso per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 27 agosto 2020, 11:47

Venerdì 28 agosto e domenica 30 arrivano altri due appuntamenti del ciclo Serate Lunginesi. Gli incontri sbarcano rispettivamente a Villa di Tresana e a Bagnone. Il primo si terrà in località Madonna del Canale e sarà un omaggio al Santuario della Madonna del Canale a alla sua storia: La relatice,...