Divieto di transito in via Menconi a Avenza per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Carrione

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:59

Per garantire lo svolgimento delle opere di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Carrione a Avenza, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale della Polizia Municipale n. 350 (datata 18 agosto 2020), la quale istituisce, dalle ore 8.30 di lunedì prossimo 24 agosto e fino al termine dei lavori, il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni nel tratto di via Menconi, compreso tra via Argine Destro e via Argine Sinistro (ponte sul torrente Carrione).

Nello stesso provvedimento è previsto anche il divieto di transito per tutti i veicoli in via Argine Destro, nel tratto compreso tra via Menconi e Chiasso Finelli (in tale tratto di strada sarà comunque sempre garantito il transito pedonale in sicurezza) e il senso unico di marcia, in direzione mare e monti, per tutti i veicoli in via Argine Sinistro, nel tratto compreso tra via Luni e via Menconi.