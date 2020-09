Elezioni 2020, come richiedere le certificazioni per l'esercizio del voto a Carrara, Massa e Aulla

lunedì, 31 agosto 2020, 15:46

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti e coloro che si trovino nelle condizioni di poter richiedere il voto domiciliare dovranno rivolgersi agli uffici della Medicina Legale del proprio territorio per ottenere le necessarie certificazioni.



Ricordiamo che il voto domiciliare può essere richiesto dagli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali che non consentano l’allontanamento dall’abitazione in cui gli stessi dimorano (L. 22/2006) o da quelli affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (L. 46/2009). L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune la richiesta di esprimere il voto a domicilio corredata dalla prescritta certificazione sanitaria.



Gli interessati possono richiedere

- le visite, volte ad ottenere le certificazioni per l'esercizio del voto domiciliare;

- le certificazioni per elettori fisicamente impediti.



Le richieste debbono essere inoltrate alle sedi territoriali competenti:



- Medicina Legale Carrara: Centro Direzionale Asl 1, via Don Minzoni, 3, piano terra

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Tel. 0585-657552, 657704, 657574 Fax 0585 655808;



- Medicina Legale di Massa: Viale Risorgimento 18 (Palazzina ex Ascoli)

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Tel. 0585-493054, 493059 Fax 0585 493050;



- Medicina Legale di Aulla: Quartiere Gobetti

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Tel. 0187 - 423468-465-466 – Fax 0187 423433