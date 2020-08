Elezioni regionali: Forza Italia di Pontremoli risponde al PD Lunigiana

martedì, 25 agosto 2020, 09:38

"Il PD Lunigiana e Mazzoni, forse per i sondaggi che si susseguono dando in forte crescita la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi rispetto ad Eugenio Giani, sono in preda ad una crisi di nervi incontrollata e tentano, con la vecchia arma del negare l'evidenza di rappresentare la realtà come la vorrebbero, ma non è.". Incalza così il coordinamento comunale di Forza Italia di Pontremoli, a difesa del proprio operato e soddisfatto del risultato che sta ottenendo la candidata per il Centro Destra alle regionali.

"Pontremoli eccelle da anni, anche grazie a questa amministrazione, per investimenti, reperimento fondi, vitalità culturale, attrattiva turistica e servizi. Tutti lo vedono e lo riconosco tranne i consiglieri della locale opposizione ed appunto il PD anche a spettro più ampio. Lo sgambetto gratuito, ovviamente 'anonimo', relativo al Ponte Zambeccari ed il conseguente neogrillismo in salsa zingarettiana importato per l'occasione - pur avendo indubbiamente creato non pochi problemi e danni notevoli a molte attività ed ai cittadini - non sono riusciti a frenare, neppure dopo il Covid, il trend positivo di presenze ed attenzioni verso la Città. Lo dimostra su tutto - ma non solo – lo straordinario numero di visitatori post lockdown registrato al Museo delle Statue Stele" – ha ricordato FI.

Le accuse del PD all'amministrazione di centrodestra di Pontremoli di immobilismo e di incapacità di confronto sono ritenute da FI, "assurde e ridicole".

"Ancor più stravaganti sono poi quelle di Mazzoni che sceglie, come al solito, l'attacco sguaiato con argomenti sui quali farebbe meglio a tacere considerato che è divenuto campione di incoerenza proprio inseguendo i più eccentrici giochini di potere. – continua FI - Sono del resto sempre le stesse tesi che si susseguono da tempo come un disco rotto e che sono sbugiardate di volta in volta dai fatti e dagli elettori.

Il Pd Lunigiana farebbe meglio ad occuparsi piuttosto del ponte di Albiano sul quale tra gli errori passati ed i paciughi di oggi il Ministro De Micheli e il Commissario-Presidente Rossi (ancora per poco per fortuna) hanno letteralmente perso la faccia.".

Ad ogni modo, Forza Italia si dichiara contrario alla scelta di Clara Cavallini, ormai ex assessore del comune di Pontremoli, che per queste regionali si è schierata a favore del candidato di centro sinistra Eugenio Giani.

"Di sicuro, per le ormai prossime elezioni regionali, FORZA ITALIA a Pontremoli non ha bisogno né di improvvisati candidati di centrosinistra (interni ed esterni ad un sistema quello sì in confusione ed implosione per i fallimenti di politiche fondamentali), né di voto disgiunto: - ha continuato Forza Italia - contribuirà semplicemente a far vincere il centrodestra di Susanna Ceccardi sostenendo Matteo Mastrini, uno degli amministratori migliori di questo territorio, persona di gran lunga più indicata per rendere la Lunigiana e Pontremoli prime protagoniste di quella rivoluzione che finalmente è considerata improcrastinabile da tantissimi, proprio a partire dalla necessità di riparare ai danni enormi alla sanità locale, fortemente voluti e non semplicemente causati da 20 anni di gestione Rossi. Oltre a tutto il resto!".