Entro venerdì 21 agosto le domande per la nomina degli scrutatori per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020

lunedì, 17 agosto 2020, 20:43

I cittadini interessati a svolgere le funzioni di scrutatore di seggio per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 devono presentare il previsto modello di dichiarazione entro venerdì prossimo 21 agosto.

Il modello di dichiarazione è scaricabile dal Sito del Comune, all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it, oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale, in Comune, piazza 2 Giugno, Carrara.

E’ obbligatorio essere già iscritti all’Albo degli Scrutatori.

La dichiarazione potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, oppure inviando un fax al numero 0585/641388, o tramite mail all’indirizzo luca.lorenzini@comune.carrara.ms.it, o ancora all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it

La graduatoria degli scrutatori verrà formata tenendo presente il criterio di priorità e l’ordine cronologico di presentazione.

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco di Carrara, ha indicato come criterio di scelta lo stato di disoccupazione e in subordine quello di studente per l’individuazione degli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali.

Si ricorda, infine, che i cittadini che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale, possono recarsi a ritirare il nuovo documento presso l’Ufficio Elettorale del Comune, aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30.