Ferragosto: chiusura Centro Raccolta via Piedimonte

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:54

Inizieranno domani, mercoledì 12 agosto, le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta per le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, saranno attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che interesseranno circa...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:43

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 13 agosto è Marco Ferrari con “L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”, (Laterza Editore), modera l’incontro Marco Matteoli. Per oltre quarant'anni il Portogallo è stato retto da una dittatura, la più longeva d'Europa.

martedì, 11 agosto 2020, 15:21

Questa mattina presso il centro estivo Nausicaa di via Bassagrande si è verificato un episodio molto grave: due uomini, dicendo di essere giornalisti, ha tentato di porre domande al personale e ai genitori dei bambini e di scattare fotografie.

lunedì, 10 agosto 2020, 16:47

Inizia domani sera il cinema in spiaggia grazie alla rassegna "Io, l'Altro" promossa dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con il supporto di Francesco Menconi.

lunedì, 10 agosto 2020, 12:46

"Crediamo in una scuola fondata sul merito - spiega il Coordinatore Regionale Filippo Frugoli - dove gli studenti vengono valutati oggettivamente nella loro soggettività. Non vogliamo una scuola livellata verso il basso bensì crediamo in un'istituzione che sappia partire dalle inclinazioni, dai talenti e dalle vocazioni degli studenti.

domenica, 9 agosto 2020, 09:52

Una nota di ringraziamento è giunta dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest a seguito della donazione effettuata dai dipendenti di CTT Nord della provincia di Massa Carrara:

sabato, 8 agosto 2020, 15:49

Prenderà il via lunedì 10 agosto e proseguirà fino al 31 l’iniziativa “Aperti per Ferie”, un programma di servizi e iniziative organizzate dalla FENAPI di Massa Carrara.

venerdì, 7 agosto 2020, 17:17

Anche quest'anno il ciclo di conferenze sulla storia locale, Serate Lunigianesi, non manca, all'appello degli eventi estivi. Ripartirà infatti domenica 9 luglio alle ore 21:00 dalla Piazza Castello nel comune di Filiattiera. Un appuntamento speciale, realizzato grazie al Comune di Filattiera, e dedicato ad uno sport molto amato nel nostro...

venerdì, 7 agosto 2020, 17:02

Per il Ponte di Albiano Magra si procederà con i lavori in somma urgenza. Lo ha deciso oggi il presidente della Regione in veste di Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, dopo un incontro con il sindaco di Aulla, i appresentanti di Anas in qualità di soggetto gestore degli interventi di ricostruzione e...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:29

“Il Piano regionale cave approvato dal Consiglio regionale è frutto di un percorso lungo e complesso in cui la Regione Toscana ha dialogato con tutti. Si è trattato di un confronto costruttivo a cui abbiamo partecipato insieme a Comuni, Sindacati, Associazioni, e in cui ciascuno ha portato il proprio contributo.