Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo: sabato 8 agosto bandiere a mezz'asta in comune a Carrara per ricordare i caduti sul lavoro

Altre notizie brevi

venerdì, 7 agosto 2020, 17:17

Anche quest'anno il ciclo di conferenze sulla storia locale, Serate Lunigianesi, non manca, all'appello degli eventi estivi. Ripartirà infatti domenica 9 luglio alle ore 21:00 dalla Piazza Castello nel comune di Filiattiera. Un appuntamento speciale, realizzato grazie al Comune di Filattiera, e dedicato ad uno sport molto amato nel nostro...

venerdì, 7 agosto 2020, 17:02

Per il Ponte di Albiano Magra si procederà con i lavori in somma urgenza. Lo ha deciso oggi il presidente della Regione in veste di Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, dopo un incontro con il sindaco di Aulla, i appresentanti di Anas in qualità di soggetto gestore degli interventi di ricostruzione e...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:29

“Il Piano regionale cave approvato dal Consiglio regionale è frutto di un percorso lungo e complesso in cui la Regione Toscana ha dialogato con tutti. Si è trattato di un confronto costruttivo a cui abbiamo partecipato insieme a Comuni, Sindacati, Associazioni, e in cui ciascuno ha portato il proprio contributo.

venerdì, 7 agosto 2020, 12:36

Confartigianato Imprese Massa Carrara, in una nota stampa della referente fiscale Maria Luisa Poletti, informa che con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (all’art. 28 comma 5 - Legge 77/2020) le imprese possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito originariamente previsto del calo di...

venerdì, 7 agosto 2020, 12:27

Il decreto rilancio dispone che il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito del previsto calo di fatturato, ai soggetti che, a far data dall’insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati...

giovedì, 6 agosto 2020, 19:02

L'UGL Regionale chiede un incontro al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all'Assessore alla Sanità Stefania Saccardi, per il mancato rinnovo del CCNL Sanità Privata Aiop/Aris, atteso da oltre 14 anni dai circa 150 mila lavoratori del settore.

giovedì, 6 agosto 2020, 15:37

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, ha indicato come criterio di scelta lo stato di disoccupazione e in subordine quello di studente per l’individuazione degli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma...

giovedì, 6 agosto 2020, 14:36

A seguito di un incontro tecnico voluto e chiesto dall'amministrazione del sindaco Francesco Persiani alla Regione Toscana e al gestore del servizio di trasporto pubblico, da sabato 8 agosto sarà ripristinato l'orario della linea 60 (Massa FS Urbano) del trasporto pubblico che nelle ultime settimane era stato ridotto arrecando grossi...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:34

Sabato 8 agosto incontro a cura del dott. Andrea Austi che ci guiderà all'osservazione della volta celestecon gli strumenti messi a disposizione della Società Astronomica Lunae.In osservanza delle norme di sicurezza per l'emergenza Covid - 19 la serata si svolgerà nel modo seguente :20:00 – 21:30 Primo gruppo (max 10...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:25

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che sabato 8 agosto 2020 verrà attivato il punto prelievi di Arpiola di Mulazzo, in Lunigiana, dalle ore 7.45 alle ore 9.30.