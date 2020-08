Il 31 agosto esce il videoclip di "Mojito"

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:45

Venerdì 28 agosto alle ore 18:30, il Centro Antiviolenza Donna chiama Donna del comune di Carrara gestito dal CIF Carrara, ospite presso Yoghi e Bubu on the beach – Mistral in viale Amerigo Vespucci n. 26 a Marina di Carrara, ha l'onore di presentare il libro di Ilaria Bonuccelli "Per Ammazzarti Meglio". Sarà presente l'autrice.L'ingresso è libero...

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:43

Proseguono venerdì 28 e sabato 29 agosto gli incontri con gli autori organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura. Le presentazioni si svolgono, con inizio alle ore 21.00, nella splendida cornice del giardino di ...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:40

La segreteria territoriale Uiltrasporti comunica che effettuerà un corso di preparazione per le selezioni indette dall'Azienda ASMIU di Massa.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:39

L'amministrazione comunale di Carrara ha concesso il Patrocinio alla Commemorazione del 55° anniversario della tragedia di Mattmark, accogliendo la richiesta delI’Associazione Bellunesi nel Mondo.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:38

Il comune di Carrara, in coerenza con i principi e gli obiettivi di contrasto all’emarginazione e all’esclusione sociale e in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:29

La Comunità del Cibo di Crinale 20 – 40 si presenta. Sabato 29 agosto alle ore 16.30, nella pittoresca cornice degli Orti della Città del Comune di Pontremoli, la neonata Comunità del Cibo di Crinale presenta il proprio manifesto, gli obiettivi, le mission che sin dal principio si è posta...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:26

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della Cena in Blu, in programma giovedì 27 agosto a Marina di Carrara, consentendo alle attività commerciali di ampliare, o richiedere occupazioni di suolo pubblico, sono previsti una serie di divieti di transito e sosta nelle strade interessate dalla manifestazione, così come...

mercoledì, 26 agosto 2020, 11:13

"La Regione Toscana ed il Comune di Carrara devono confrontarsi per trovare una soluzione nell’interesse dei dipendenti, della società e del territorio. Le istituzioni competenti devono dare risposte concrete e chiarire. Esiste una responsabilità anche politica".

mercoledì, 26 agosto 2020, 10:06

Dopo il successo delle prime due giornate, torna il doppio appuntamento con “Armonia dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. Venerdì 28 e sabato 29 agosto a partire dalle 21.15 i balconi e i loggiati del centro città diventeranno dei veri e propri palcoscenici...

martedì, 25 agosto 2020, 14:34

Anche Nausicaa Spa parteciperà alla "Cena in Blu" in programma giovedì 27 agosto a Marina di Carrara e lo farà con una postazione in piazza Ingolstadt dedicata alle attività della multiservizi. In particolare, presso gli stand di Nausicaa, sarà possibile ammirare gli elaborati realizzati dai bambini che hanno frequentato i...