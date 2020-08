"Io, l'Altro" domani sera alla Green Beach appuntamento con il cinema d'autore, alle 21.15 "La città incantata" di Miyazaki

lunedì, 17 agosto 2020, 20:44

Continua il cinema in spiaggia grazie alla rassegna "Io, l'Altro" promossa dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con la regia di Francesco Menconi.



«Siamo soddisfatti perchè la prima proiezione è andata molto bene, con una buona risposta di pubblica e il rispetto di tutte le norme di sicurezza anticontagio – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – l'appuntamento continua ad essere alle 21.15 presso la Green Beach di Cinquale, tema dei quattro film in programma la "solidarietà". Domani sera andrà in onda "La città incantata" un film di animazione di Hayao Miyazaki del 2001, una pellicola molto particolare, profonda, delicata e adatta sia ai giovani che agli adulti».

«Acclamato come il capolavoro del maestro giapponese Hayao Miyazaki e consacrato dal Premio Oscar come miglior film d'animazione nel 2001 ci troviamo davanti ad un'opera di grande spessore» spiega Francesco Menconi. «Un film ricco di simbologie, di rimandi, di allegorie e di evocazioni, dalla struttura fortemente polisemantica. Come avrete capito non si tratta di un cartone animato destinato unicamente ai bambini. L'avventurosa parabola picaresca di Chihiro, sembra uscire dalle pagine di un vero e proprio romanzo di formazione. La sua storia parla un po' delle vite di tutti noi e del dono (o del talento) meraviglioso della curiosità . Miyazahi ci ricorda quanto sia bella e preziosa la gentilezza in un modo sempre più pervaso da cinismo, prevaricazione, competizione e sospetto. Ci ricorda quanto la gentilezza possa essere più efficace di una testa d'ariete nell'abbattere porte e resistenze e sia anche capace di ricondurci verso casa in caso di smarrimento».