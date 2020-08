La cerimonia commemorativa del 76° anniversario dell’eccidio di Castelpoggio

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 agosto 2020, 17:07

Ampliare il punto di vista senza fermarsi alla svolta securitaria chiesta da più parti. Monica Del Padrone, Riccardo Bardoni, Simona Mulazzani e Paolo Orlandi, candidati nella lista di Toscana a Sinistra per Fattori Presidente, intervengono sulle condizioni di Campocecina il giorno dopo Ferragosto, chiedendo di affrontare nel suo insieme il...

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:59

Per garantire lo svolgimento delle opere di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Carrione a Avenza, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale della Polizia Municipale n. 350 (datata 18 agosto 2020), la quale istituisce, dalle ore 8.30 di lunedì prossimo 24 agosto e fino al termine dei lavori, il divieto di...

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:13

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico. Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero della Salute, tramite apposita circolare del 7 agosto scorso, lo screening è rivolto al personale docente...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:50

Lorenzo Mosti segretario Gd Massa: Dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale di continuare i consigli comunali sulle piattaforme telematiche possiamo senza alcun dubbio affermare che Stefano Benedetti è il peggior presidente di sempre e che la maggioranza teme un ritorno in presenza teme di mostrare all’intera città le spaccature interne.

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:34

Ci saranno le opere giovanili, quelle della sua formazione di artista ed anche alcuni dei suoi lavori più noti: i ritratti delle sue Radici, come il volto del padre segnato dal tempo e delle sue Ali; il ritratto dolcissimo di sua figlia bambina innamorata della vita e di chi gliela...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:32

Domenica 23 agosto, ore 21,30 nel Cortile di Palazzo Ducale, torna protagonista assoluta la musica lirica. L'Associazione Teatro di Castalia, in collaborazione con il Comune di Massa, presenta Macbeth vs Otello. Un’occasione per conoscere ed approfondire opere che, a distanza di oltre un secolo, continuano a rappresentare la cultura italiana...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:28

Venerdì 21 agosto alle ore 21.00 il ciclo estivo di incontri Serate Lunigianesi farà tappa ad Equi Terme nel Comune di Fivizzano presso lo Stabilimento Termale con il Professor Daniele Canali che ci parlerà di “Valle del Lucido e Valle del Carrione: una storia millenaria” .

martedì, 18 agosto 2020, 14:55

Così, in una nota, Lorenzo Mosti, segretario GD Massa: "Dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale di continuare i consigli comunali sulle piattaforme telematiche possiamo senza alcun dubbio affermare che la maggioranza teme un ritorno in presenza, teme di mostrare all’intera città le spaccature interne e che Stefano Benedetti...

martedì, 18 agosto 2020, 13:59

La ASL Toscana nord ovest informa che è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di alberghi “sanitari” negli ambiti territoriali di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno da destinare a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul...

lunedì, 17 agosto 2020, 20:54

Da oggi, 17 agosto, i viaggiatori che arrivano in Toscana da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, tenuti obbligatoriamente a registrarsi sul sito di Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero>, saranno contattati direttamente dalle Asl territorialmente competenti per effettuare il test molecolare o antigenico a mezzo di tampone.