La Provincia ricerca 3 operai/cantonieri part-time

lunedì, 17 agosto 2020, 12:24

Prosegue il piano occupazionale che ha consentito alla Provincia di Massa-Carrara di tornare ad assumere dopo il blocco decennale dovuto alla situazione finanziaria e alla riforma delle province.



È stato infatti pubblicato in data 17 agosto 2020 un avviso di selezione pubblica, attraverso il Centro per l’impiego, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% di 3 posti di categoria B1 - profilo professionale esecutore tecnico (operaio/cantoniere).

Oltre ai requisiti di legge sono richiesti

- l’iscrizione, alla data di pubblicazione dell’ avviso, in uno degli elenchi anagrafici dei servizi per l’Impiego della Toscana

- il possesso della patente di guida di tipo C

- l’esperienza di almeno 6 mesi nelle mansioni previste nell’avvio o attività similari



La procedura per la formazione della graduatoria sarà portata avanti dal Centro per l'Impiego di Massa Carrara, secondo il criterio del carico familiare, del reddito personale e dello stato di disoccupazione.



Le candidature per essere inseriti nella graduatoria dovranno essere presentate al Centro per l’impiego con le modalità indicate nell’avviso, pubblicato anche nel sito internet della Provincia di Massa-Carrara (www.provincia.ms.it) nella sezione amministrazione trasparente (bandidiconcorso/avvisi) ma raggiungibile direttamente dalla pagina principale.



Per ogni informazione ci si può rivolgere alle sedi del centro per l’impiego di Massa (055/19985321), Carrara (055/19985326) e Aulla (055/19985331)