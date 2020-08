Maltempo, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

Altre notizie brevi

sabato, 22 agosto 2020, 23:13

La ASL Toscana nord ovest informa che i test sierologici dedicati al personale della scuola verranno effettuati nei presidi di Marina di Massa Via delle Pinete, 40 e di Marina di Carrara Via Firenze, 48 a partire dal 24 agosto, dalle 14.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.

venerdì, 21 agosto 2020, 16:43

Nella ASL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 agosto, sono 24 (su 1.458 tamponi validati) così suddivisi:

venerdì, 21 agosto 2020, 16:18

“In questi giorni, attraverso diversi canali, ci arrivano segnalazioni dai cittadini relative a brevi ritardi nell’esecuzione o refertazione di tamponi, richiesti da coloro che sono rientrati in Italia da Spagna, Malta Croazia e Grecia”. La direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest, fa il punto ad oggi (21 agosto). “E’ importante...

venerdì, 21 agosto 2020, 10:01

Lunedì 24 agosto, con ritrovo all'entrata lato mare del parco colonia Ugo Pisa, la Passeggiata della Salute si svolgerà al parco Ugo Pisa (vicino alla torre Fiat) con orario estivo quindi alle ore 18.

venerdì, 21 agosto 2020, 09:08

Da lunedì 31 agosto riaprono al pubblico le sedi delle biblioteche a Carrara, Avenza e Marina, nel rispetto delle misure anti CovidDa lunedì 31 agosto sarà di nuovo consentito l’accesso al pubblico all’interno delle tre sedi delle biblioteche comunali, secondo il seguente orario: l’ala ovest della biblioteca “Lodovici” a Carrara...

giovedì, 20 agosto 2020, 18:32

L'evento programmato a Fosdinovo per il 23 agosto - Storie a passeggio, Pellegrini veri e leggendari per le vie del Borgo - è stato rimandato al 13 settembre alle ore 16.30. La nuova data e il nuovo orario consentiranno di poter effettuare lo spettacolo itinerante e far fronte alle recenti...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:54

Ecco la programmazione, con tanto di schede e descrizione dei film proiettati, a Piazza Europa, Arena Lerici e Garibaldi Carrara dal 21 al 28 agosto 2020:ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 21 AGOSTO Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: EMMA.

giovedì, 20 agosto 2020, 11:15

Nuova tappa del tour letterario di Sara Beyerle, autrice del libro Senza frontiere, pubblicato per AltroMondo. Venerdì 28 agosto alle ore 21:00 presso Palazzo Binelli, via Verdi 7 - Carrara, modera la giornalista Donatella Beneventi, in collaborazione con Libreria Bajni.

mercoledì, 19 agosto 2020, 17:07

Ampliare il punto di vista senza fermarsi alla svolta securitaria chiesta da più parti. Monica Del Padrone, Riccardo Bardoni, Simona Mulazzani e Paolo Orlandi, candidati nella lista di Toscana a Sinistra per Fattori Presidente, intervengono sulle condizioni di Campocecina il giorno dopo Ferragosto, chiedendo di affrontare nel suo insieme il...

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:59

Per garantire lo svolgimento delle opere di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Carrione a Avenza, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale della Polizia Municipale n. 350 (datata 18 agosto 2020), la quale istituisce, dalle ore 8.30 di lunedì prossimo 24 agosto e fino al termine dei lavori, il divieto di...