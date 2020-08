Maltempo, codice giallo per temporali forti e piogge

Altre notizie brevi

venerdì, 28 agosto 2020, 12:34

Mercoledì 2 settembre alle ore 21.00, ultimo appuntamento estivo a Carrara nel giardino di Palazzo Binelli con "La grammatica della Fantasia, spunti e riflessioni per coloro che credono che la Fantasia non sia un gioco da ragazzi", progetto curato dall'Istituto Valorizzazione Castelli per la Re.Pro.Bi.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:12

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Piazza Europa e Astoria Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 28 agosto al 3 settembre 2020.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:11

L'ultimo evento della rassegna Palcoscenici Stellati, ovvero le Girovaghe raccontastorie in programma domani sera in piazza Albania a Romagnano, a causa delle avverse previsioni meteo, è stato rinviato a data da destinarsi.

venerdì, 28 agosto 2020, 10:23

Il prossimo lunedì 31 agosto il candidato alla Presidenza per la Regione Toscana per la lista "Toscana a Sinistra", Tommaso Fattori, sarà nella nostra provincia per incontrare cittadini e attivisti, per discutere assieme a loro dei temi cruciali del nostro territorio. Si parte alle 10.00 con l'incontro con i comitati Cava Viti di Montignoso e con la firma da...

venerdì, 28 agosto 2020, 10:13

Lunedì 31 agosto con ritrovo all'entrata lato mare del Parco Colonia Ugo Pisa la Passeggiata Della Salute si svolgerà al Parco Ugo Pisa (vicino alla Torre FIAT) con orario estivo quindi alle ore 18. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:22

Dopo gli impegni disattesi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’assordante silenzio dei candidati del Pd alle regionali sulla questione Imm, il Presidente del MoVimento 5 Stelle Toscana della X legislatura, Giacomo Giannarelli, lancia un grido di allarme: «Il tempo passa e il futuro di Imm diventa sempre più drammaticamente incerto.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:18

"I conti proprio non tornano, dopo le recenti uscite stampa della giunta comunale di Montignoso". Il consigliere Lega Andrea Cella evidenzia diverse incongruenze sorte tra le dichiarazioni degli Assessori Podestà, Gabrielli e Gianfranceschi in merito agli adeguamenti strutturali dei plessi scolastici comunali.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:14

Con la visita guidata al bacino di Colonnata è terminato il primo ciclo delle escursioni “sui sentieri della prossima alluvione”.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:13

Viene rinviato alla prossima settimana il Galà del Mercurio d’argento. Il festival della musica per l’immagine era previsto per questo sabato 29 agosto in piazza Mercurio, ma a causa delle avverse previsioni meteo annunciate con fenomeni temporaleschi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno deciso di posticipare la serata a sabato 5 settembre.

giovedì, 27 agosto 2020, 21:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 38. Nella zona Apuane: 17 casi. Così suddivisi: Carrara 11 (di cui 10 contatti di casi); Massa 5 (di cui 4 contatti di casi); Mulazzo 1 (contatto di caso);