Medaglia del presidente della Repubblica a Con-vivere 2020

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:47

Movimento 5 Stelle Carrara: "Leggiamo con attenzione ogni consiglio che il sig. Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'Italia, rivolge costantemente al sindaco. Peccato però che, spesso, i consigli si rivelano inutili, come in questo caso, in quanto le telecamere che lui chiede sono già presenti, soprattutto nel centro storico, nelle piazze e...

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:31

Inizia la fase di consegna dei tesserini venatori: «Da oggi e fino al 31 agosto 2020, termine ultimo - spiega il Consigliere delegato allo Sport Cristiano Orsi - è infatti possibile ritirare i tesserini presso l'Ufficio Caccia e Pesca del Comune di Montignoso il martedì e il giovedì dalle ore 8.00...

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:54

Inizieranno domani, mercoledì 12 agosto, le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta per le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, saranno attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che interesseranno circa...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:55

Centro di Raccolta di via Piedimonte, «informiamo tutti i cittadini che in occasione della festività di Ferragosto sabato 15 - spiega l'Assessore Massimo Poggi - il centro rimarrà chiuso. È invece possibile recarsi all'impianto Verde a Pietrasanta in via Pontenuovo, aperto al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e a quello...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:43

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 13 agosto è Marco Ferrari con “L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”, (Laterza Editore), modera l’incontro Marco Matteoli. Per oltre quarant'anni il Portogallo è stato retto da una dittatura, la più longeva d'Europa.

martedì, 11 agosto 2020, 15:21

Questa mattina presso il centro estivo Nausicaa di via Bassagrande si è verificato un episodio molto grave: due uomini, dicendo di essere giornalisti, ha tentato di porre domande al personale e ai genitori dei bambini e di scattare fotografie.

lunedì, 10 agosto 2020, 16:47

Inizia domani sera il cinema in spiaggia grazie alla rassegna "Io, l'Altro" promossa dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con il supporto di Francesco Menconi.

lunedì, 10 agosto 2020, 12:46

"Crediamo in una scuola fondata sul merito - spiega il Coordinatore Regionale Filippo Frugoli - dove gli studenti vengono valutati oggettivamente nella loro soggettività. Non vogliamo una scuola livellata verso il basso bensì crediamo in un'istituzione che sappia partire dalle inclinazioni, dai talenti e dalle vocazioni degli studenti.

domenica, 9 agosto 2020, 09:52

Una nota di ringraziamento è giunta dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest a seguito della donazione effettuata dai dipendenti di CTT Nord della provincia di Massa Carrara:

sabato, 8 agosto 2020, 15:49

Prenderà il via lunedì 10 agosto e proseguirà fino al 31 l’iniziativa “Aperti per Ferie”, un programma di servizi e iniziative organizzate dalla FENAPI di Massa Carrara.