Montignoso Caccia, consegna dei tesserini venatori fino al 31 agosto

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:47

Movimento 5 Stelle Carrara: "Leggiamo con attenzione ogni consiglio che il sig. Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'Italia, rivolge costantemente al sindaco. Peccato però che, spesso, i consigli si rivelano inutili, come in questo caso, in quanto le telecamere che lui chiede sono già presenti, soprattutto nel centro storico, nelle piazze e...

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:27

E' arrivata nei giorni scorsi la Medaglia del Presidente della Repubblica per l'edizione numero XV del Festival Con-vivere.Per il quinto anno consecutivo il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ottiene il prezioso riconoscimento da parte del capo dello Stato.La medaglia, coniata in bronzo dall’Istituto Poligrafico e Zecca...

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:54

Inizieranno domani, mercoledì 12 agosto, le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta per le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, saranno attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che interesseranno circa...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:55

Centro di Raccolta di via Piedimonte, «informiamo tutti i cittadini che in occasione della festività di Ferragosto sabato 15 - spiega l'Assessore Massimo Poggi - il centro rimarrà chiuso. È invece possibile recarsi all'impianto Verde a Pietrasanta in via Pontenuovo, aperto al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e a quello...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:43

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 13 agosto è Marco Ferrari con “L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”, (Laterza Editore), modera l’incontro Marco Matteoli. Per oltre quarant'anni il Portogallo è stato retto da una dittatura, la più longeva d'Europa.

martedì, 11 agosto 2020, 15:21

Questa mattina presso il centro estivo Nausicaa di via Bassagrande si è verificato un episodio molto grave: due uomini, dicendo di essere giornalisti, ha tentato di porre domande al personale e ai genitori dei bambini e di scattare fotografie.

lunedì, 10 agosto 2020, 16:47

Inizia domani sera il cinema in spiaggia grazie alla rassegna "Io, l'Altro" promossa dal Comune di Montignoso e Proloco Montignoso con il supporto di Francesco Menconi.

lunedì, 10 agosto 2020, 12:46

"Crediamo in una scuola fondata sul merito - spiega il Coordinatore Regionale Filippo Frugoli - dove gli studenti vengono valutati oggettivamente nella loro soggettività. Non vogliamo una scuola livellata verso il basso bensì crediamo in un'istituzione che sappia partire dalle inclinazioni, dai talenti e dalle vocazioni degli studenti.

domenica, 9 agosto 2020, 09:52

Una nota di ringraziamento è giunta dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest a seguito della donazione effettuata dai dipendenti di CTT Nord della provincia di Massa Carrara:

sabato, 8 agosto 2020, 15:49

Prenderà il via lunedì 10 agosto e proseguirà fino al 31 l’iniziativa “Aperti per Ferie”, un programma di servizi e iniziative organizzate dalla FENAPI di Massa Carrara.