Per i pensionati: uffici Fenapi aperti per ferie

Altre notizie brevi

venerdì, 7 agosto 2020, 17:17

Anche quest'anno il ciclo di conferenze sulla storia locale, Serate Lunigianesi, non manca, all'appello degli eventi estivi. Ripartirà infatti domenica 9 luglio alle ore 21:00 dalla Piazza Castello nel comune di Filiattiera. Un appuntamento speciale, realizzato grazie al Comune di Filattiera, e dedicato ad uno sport molto amato nel nostro...

venerdì, 7 agosto 2020, 17:02

Per il Ponte di Albiano Magra si procederà con i lavori in somma urgenza. Lo ha deciso oggi il presidente della Regione in veste di Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, dopo un incontro con il sindaco di Aulla, i appresentanti di Anas in qualità di soggetto gestore degli interventi di ricostruzione e...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:29

“Il Piano regionale cave approvato dal Consiglio regionale è frutto di un percorso lungo e complesso in cui la Regione Toscana ha dialogato con tutti. Si è trattato di un confronto costruttivo a cui abbiamo partecipato insieme a Comuni, Sindacati, Associazioni, e in cui ciascuno ha portato il proprio contributo.

venerdì, 7 agosto 2020, 14:20

A Marcinelle in Belgio, l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier si sprigionò un incendio che causò la morte di 262 persone, in gran parte lavoratori italiani emigrati all’estero.

venerdì, 7 agosto 2020, 12:36

Confartigianato Imprese Massa Carrara, in una nota stampa della referente fiscale Maria Luisa Poletti, informa che con la conversione in Legge del Decreto Rilancio (all’art. 28 comma 5 - Legge 77/2020) le imprese possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito originariamente previsto del calo di...

venerdì, 7 agosto 2020, 12:27

Il decreto rilancio dispone che il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito del previsto calo di fatturato, ai soggetti che, a far data dall’insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati...

giovedì, 6 agosto 2020, 19:02

L'UGL Regionale chiede un incontro al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all'Assessore alla Sanità Stefania Saccardi, per il mancato rinnovo del CCNL Sanità Privata Aiop/Aris, atteso da oltre 14 anni dai circa 150 mila lavoratori del settore.

giovedì, 6 agosto 2020, 15:37

La Commissione Elettorale Comunale, presieduta dal Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, ha indicato come criterio di scelta lo stato di disoccupazione e in subordine quello di studente per l’individuazione degli scrutatori da nominare nei 71 seggi elettorali per le prossime elezioni regionali e per il referendum popolare in programma...

giovedì, 6 agosto 2020, 14:36

A seguito di un incontro tecnico voluto e chiesto dall'amministrazione del sindaco Francesco Persiani alla Regione Toscana e al gestore del servizio di trasporto pubblico, da sabato 8 agosto sarà ripristinato l'orario della linea 60 (Massa FS Urbano) del trasporto pubblico che nelle ultime settimane era stato ridotto arrecando grossi...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:34

Sabato 8 agosto incontro a cura del dott. Andrea Austi che ci guiderà all'osservazione della volta celestecon gli strumenti messi a disposizione della Società Astronomica Lunae.In osservanza delle norme di sicurezza per l'emergenza Covid - 19 la serata si svolgerà nel modo seguente :20:00 – 21:30 Primo gruppo (max 10...