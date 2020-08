Piazza Europa, Arena Lerici e Garibaldi Carrara dal 21 al 28 agosto

giovedì, 20 agosto 2020, 11:54

Ecco la programmazione, con tanto di schede e descrizione dei film proiettati, a Piazza Europa, Arena Lerici e Garibaldi Carrara dal 21 al 28 agosto 2020:



ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 21 AGOSTO Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: EMMA. ( Le Grandi Prime)

SABATO 22 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA SOTTO LE STELLE :TUTTO ACCESO METTI UNA SERA SCONSY con ANNA MARIA BARBERA (Ingresso Libero)



DOMENICA 23 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA SOTTO LE STELLE : MATCH ARTISTI A CONFRONTO con MONICA GUERRITORE e LICIA LANERA ( Ingresso Libero)

LUNEDI 24 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : IL MIO PROFILO MIGLIORE ( A Grande Richiesta)



MARTEDI 25 AGOSTO Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : NON CONOSCI PAPICHA ( Anteprima Nazionale)

MERCOLEDI 26 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : MEMORIE DI UN ASSASSINO ( A Grande Richiesta)

GIOVEDI 27 AGOSTO

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : LA BELLE EPOQUE ( Anteprima Nazionale)

VENERDI 28 AGOSTO Ore 21.00 ARENA SOTTO LE STELLE: ARISA IN CONCERTO . ( Ingresso Libero )



ARENA SOTTO LE STELLE ASTORIA LERICI

VENERDI 21 AGOSTO

Ore 21.30 ONWARD OLTRE LA MAGIA ( Le grandi Prime )

SABATO 22 AGOSTO

Ore 21.30 ONWARD OLTRE LA MAGIA ( Le grandi Prime )





DOMENICA 23 AGOSTO

Ore 21.30 ONWARD OLTRE LA MAGIA ( Le grandi Prime )

LUNEDI 24 AGOSTO

Ore 21.30 LA CANDIDATA IDEALE ( Anteprima Nazionale)



MARTEDÌ 25 AGOSTO

Ore 21.30 LA CANDIDATA IDEALE ( Anteprima Nazionale)

MERCOLEDI 26 AGOSTO

Ore 21.30 IL GRANDE PASSO ( Anteprima Nazionale)

GIOVEDI 27 AGOSTO

Ore 21.30 IL GRANDE PASSO ( Anteprima Nazionale)

VENERDI 28 AGOSTO Ore 21.30 TROLLS WORLD TOUR ( Le grandi Prime )

CINEMA GARIBALDI CARRARA

CHIUSO PER FERIE - APERTURA VENERDI 28 AGOSTO ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI



EMMA ( LE GRANDI PRIME) Emma., "un'eroina che non potrà piacere a nessuno, fuorché a me stessa", scriveva Jane Austen prima di dar vita al romanzo. L'accento è sulla protagonista, sul mondo chiuso che la circonda. In quel "." si condensano gli eccentrici perbenismi, i sorrisi forzati, l'etichetta che stravolge il sentimento.

IL MIO PROFILO MIGLIORE ( A GRANDE RICHIESTA) Claire Millaud, una docente universitaria sulla cinquantina e con duefigli, ha una relazione con Ludo, un uomo più giovane di lei che la desidera sessualmente ma che poi non condivide altro. Claire ha un'idea:crearsi una falsa identità su Facebook. Entra così in contatto con Alex,un giovane fotografo che collabora con il suo amante. Tra i due nasce un'attrazione virtuale anche perché Claire, ora diventata Clara, si fa passare per una ventiquattrenne. Riuscirà a mantenere la relazione confinata solo sul web?



NON CONOSCI PAPICHA ( ANTEPRIMA NAZIONALE) Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la stili- sta. Frequenta l'università, esce di nascosto la sera con la sua migliore amica, ma nell'Algeria degli anni Novanta viene mal giudicata da chi disprezza la libertà - di pensiero, di vestiario, di movimento, di stile di vita - femminile. La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene dun- que vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più peri- colosa.

MEMORIE DI UN ASSASSINO ( A GRANDE RICHIESTA) Gyeonggi, 1986. Il cadavere di una ragazza violentata scatena le inda-gini dell'inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si susseguono inarrestabili e un ispettore arriva da Seoul per fare luce sul mistero. Ilvolto di Song Kang-ho, uno dei migliori attori della sua generazione,guarda in camera attonito e si rivolge direttamente a noi, smarriti e confusi, pieni di "perché". Come è possibile che l'uomo possa compiere atti simili?

LA BELLE EPOQUE 8 A GRANDE RICHIESTA) Il cinico fumettista Victor si imbatte in un imprenditore che, grazie abizzarri artifici, permette ai suoi clienti di tornare indietro nel tempo.Victor sceglie quindi di rivivere la settimana in cui, quaranta anni prima,incontrò il grande amore.

ONWARD OLTRE LA MAGIA ( LE GRANDI PRIME ) In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale al nostro, l'elfo Ian è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può farlo tornare in vita per 24 ore



LA CANDIDATA IDEALE (ANTEPRIMA NAZIONALE) Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.



IL GRANDE PASSO (ANTEPRIMA NAZIONALE) Gemelli diversi. Nella realtà e nella finzione, dove condividono il set per la prima volta: Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Il grande passo incarnano rispettivamente Dario e Mario Cavalieri, due fratelli, meglio, fratellastri simili fisicamente, ma differenti per carattere, storia e volontà: il primo nel rovigotto sogna, anzi, progetta di andare sulla Luna, il secondo vivacchia con mamma a Roma, auto-recluso nella ferramenta di famiglia. Un film di antieroi comici che con generosità elogia i sognatori con i suoi protagonisti.



TROLLS ( BAMBINI AL CINEMA) Quattro anni dopo gli eventi del primo capitolo, Poppy e Branch scoprono che il loro non è l'unico popolo di troll esistente, ma che vi sono ben altre cinque tribù sparse su altre cinque terre. Ognuna di queste è dedicata a un genere musicale diverso: Pop, Funk, Classica, Techno, Country e Rock.

VOLEVO NASCONDERMI ( LE GRANDI PRIME) Un'esperienza visiva quasi una mistica del colore. Lo spettatore entra nei quadri di Ligabue, fa le stesse sue esperienze, vede con lo stesso occhio, diviene in qualche modo anche lui animale. Quando gli italiani lavorano bene, riescono proprio a creare dei capolavori

ALCUNE REGOLE

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica PER IL CINEMA PIAZZA EUROPA al 348 5543921 - Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione. PER ARENA ASTORIA al 348 5543921 al tel 0187/952253 del cinema Teatro Astoria Lerici o prenotazioniastoria@libero.it

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , oppure in contanti, poi igienizziamo tutti quanti (compresa la cartamoneta )

poche regole che sicuramente seguirai, è tutto nuovo anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola cambiata!



INFO E BIGLIETTI TEATRO E JAZZIngresso libero con prenotazione dei posti obbligatoria. I biglietti saranno disponibili a partire dal 15 luglio presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Per effettuare la prenotazione è necessario recarsi al Botteghino e ritirare i biglietti, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo.

Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 16 alle ore 19.

Il giorno dello spettacolo il Botteghino sarà aperto in Piazza Europa a partire dalle 18

Info: tel. 0187 727 521 - info@teatrocivico.it



IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI SONO ANCHE IN STREAMING SU WWW.MIOCINEMA.IT ( per programma completo)

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.



PROGRAMMA SETTIMANALE MIO CINEMA



RASSEGNA FILM DAL NORD EUROPA: CREDO-FAMILY MATHERS-ONCE IN A LIFETIME-MELANCHOLIA-IL SOSPETTO- BORDER-FORZA MAGGIORE-IL PRANZO DI BABETTE-IN ORDINE DI SPARIZIONE-L'ALBERO DEL VICINO-LA DONNA ELETTRICA-IL SEGRETO DI FAMIGLIA-YOU THE LIVING.GLI INNOCENTI-IL GRANDE CAPO-UN PICCIONE SEDUTO SUL RAMO RIFLETTE SULL'ESISTENZA-COSA DIRA' LA GENTE- BORG E MCENROE- UNA SOLUZIONE RAZIONALE- UOMINI CHE ODIANO LE DONNE-LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCOLA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA

DOCUMENTARISTI ITALIANI : DANTE FERRETTI PRODUCTION DESIGNER-PIERO VIVARELLI LIFE AS A B MOVIE-SMOKING-THE KING OF PAPARAZZI-LE QUATTRO VOLTE-LA LUCIDA FOLLIA DI MARCO FERRERI-UN' ORA SOLA TI VORREI-VOGLIAMO ANCHE LE ROSE - IL CORPO DELLA SPOSA



OMAGGIO A XAVIER DOLAN: E' SOLO LA FINE DEL MONDO-MOMMY-TOM A' LE FERM-J'AI TUE' MA MER-GLI AMORI IMMAGINARI-LAURENCE ANYWAYS IL DESIDERIO DI UNA DONNA



RASSEGNA PRIDE: A SIGLE MAN-MOONLIGHT-CAROL-IO E LEI-LE EREDITIERE-LO SCONOSCIUTO DEL LAGO-MADEMOISELLE-TOMBOY-SHORTBUS-120 BATTITI AL MINUTO-GIRL PRIDE MILK -AI CONFINI DEL PARADISO -EISENSTEIN IN MESSICO-LA TERRA DI DIO-STONEWAILL-REINAS IL MATRIMONIO CHE MANCAVA-I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN- I RAGAZZI STANNO BENE-



RASSEGNA RIDERE E' COSA NOSTRA : LA MAFIA NON E' PIU' QUELLA DI UNA VOLTA-ENZO DOMANI A PALERMO-LA MIA BATTAGLIA FRANCO MARESCO INCONTRA LETIZIA BATTAGLIA