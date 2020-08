Pontremoli: da lunedì 31 agosto i prelievi si svolgeranno in via Mazzini

Altre notizie brevi

giovedì, 27 agosto 2020, 14:12

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali e provinciali ubicate nel Comune di Carrara, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività agonistica e di attività promozionali, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti richiesti per lo...

giovedì, 27 agosto 2020, 12:48

La Toscana proroga al 13 settembre (la scadenza originaria era il 31 agosto) il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:23

Si terranno la prossima settimana, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, al Palazzo dei Congressi di Pisa (Via Matteotti 1) le prove di selezione per l’ammissione al “Percorso 1000 ore” del corso per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest.

giovedì, 27 agosto 2020, 11:47

Venerdì 28 agosto e domenica 30 arrivano altri due appuntamenti del ciclo Serate Lunginesi. Gli incontri sbarcano rispettivamente a Villa di Tresana e a Bagnone. Il primo si terrà in località Madonna del Canale e sarà un omaggio al Santuario della Madonna del Canale a alla sua storia: La relatice,...

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:45

Venerdì 28 agosto alle ore 18:30, il Centro Antiviolenza Donna chiama Donna del comune di Carrara gestito dal CIF Carrara, ospite presso Yoghi e Bubu on the beach – Mistral in viale Amerigo Vespucci n. 26 a Marina di Carrara, ha l'onore di presentare il libro di Ilaria Bonuccelli "Per Ammazzarti Meglio". Sarà presente l'autrice.L'ingresso è libero...

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:44

Direttamente da Carrara, i tre ragazzi di Mojito cantano a Forlì. Dopo aver totalizzato più di 10 mila visualizzazioni su YouTube e più di 13 mila ascolti su Spotify, Roberto e Francesco Baratta, in arte Robi & Frank, insieme al loro amico, dj e produttore Fede Serri, andranno a cantare...

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:43

Proseguono venerdì 28 e sabato 29 agosto gli incontri con gli autori organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura. Le presentazioni si svolgono, con inizio alle ore 21.00, nella splendida cornice del giardino di ...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:40

La segreteria territoriale Uiltrasporti comunica che effettuerà un corso di preparazione per le selezioni indette dall'Azienda ASMIU di Massa.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:39

L'amministrazione comunale di Carrara ha concesso il Patrocinio alla Commemorazione del 55° anniversario della tragedia di Mattmark, accogliendo la richiesta delI’Associazione Bellunesi nel Mondo.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:38

Il comune di Carrara, in coerenza con i principi e gli obiettivi di contrasto all’emarginazione e all’esclusione sociale e in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete...