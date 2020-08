Premiazione San Domenichino spostata al 12 settembre per il maltempo

Altre notizie brevi

sabato, 29 agosto 2020, 10:57

Amare il mare, in arrivo la guida per imparare a rispettare l'ambiente realizzata dai bambini e dalle bambine dei centri estivi di Montignoso.

sabato, 29 agosto 2020, 10:00

"La Lega a favore degli inceneritori non è una novità. Noi siamo totalmente contrari." Così le candidate e i candidati della lista "Toscana a Sinistra" in merito alle affermazioni del leghista Cella degli scorsi giorni."Cella si cala la maschera dell'ambientalista, dell'opportunista "rivoluzionario" sulla Cava Fornace per indossare quella a lui...

venerdì, 28 agosto 2020, 20:16

Rispetto delle regole per il contrasto alla diffusione del Covid-19: ecco su cosa i Giovani Democratici di Massa-Carrara vogliono richiamare l'attenzione: "Come Giovani Democratici Massa-Carrara vogliamo richiamare tutti".

venerdì, 28 agosto 2020, 18:15

Il caso più eclatante è quello della nuovissima scuola del Cinquale, inaugurata un anno fa, che è costata più di quattro milioni di euro e per la quale solo pochi mesi fa è stata fatta dall’amministrazione di Montignoso una variazione di bilancio da 350 mila euro e che, a quanto...

venerdì, 28 agosto 2020, 18:10

Domenica 30 agosto Italia Viva e + Europa si presentano ai cittadini per le Elezioni Regionali del 20/21 settembre, una giornata all'insegna della buona politica, delle idee e del confronto con i cittadini."Una partenza sprint con Matteo Renzi, ex Premier e Leader politico di Italia Viva, in prima linea -...

venerdì, 28 agosto 2020, 17:50

In circa 5 mesi sono stati oltre 20mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

venerdì, 28 agosto 2020, 15:31

Dal prossimo primo settembre è confermata la necessità dell’appuntamento per l’accesso dell’utenza agli Uffici comunali dei Settori Opere pubbliche/Patrimonio, Urbanistica e S.U.A.P., Servizi ambientali/Marmo, Attività produttive/Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici, quanto agli uffici dell’ambito Servizi culturali, agli uffici dell’ambito Attività commerciali e produttive, alla U.O. Turismo e alla U.O.

venerdì, 28 agosto 2020, 14:38

"Il Ministero dell'istruzione avrebbe potuto immettere in ruolo insegnanti preparati che da anni mandano avanti le nostre scuole con concorsi più snelli e per soli titoli, ma ha scelto la strada più lunga: in un momento di emergenza nazionale è un atto scellerato".

venerdì, 28 agosto 2020, 14:07

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani, sabato 29 agosto, in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:34

Mercoledì 2 settembre alle ore 21.00, ultimo appuntamento estivo a Carrara nel giardino di Palazzo Binelli con "La grammatica della Fantasia, spunti e riflessioni per coloro che credono che la Fantasia non sia un gioco da ragazzi", progetto curato dall'Istituto Valorizzazione Castelli per la Re.Pro.Bi.