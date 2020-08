Presentazione libro e incontro con Ilaria Bonucelli

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:45

Venerdì 28 agosto alle ore 18:30, il Centro Antiviolenza Donna chiama Donna del comune di Carrara gestito dal CIF Carrara, ospite presso Yoghi e Bubu on the beach – Mistral in viale Amerigo Vespucci n. 26 a Marina di Carrara, ha l'onore di presentare il libro di Ilaria Bonuccelli "Per Ammazzarti Meglio". Sarà presente l'autrice.



L'ingresso è libero e gratuito. Fino ad esaurimento posti a seguire possibilità di apericena a €. 15,00(prenotazione entro il 27 agosto su WhatsApp al 345 7975 099)

Lo stalking, i maltrattamenti, i femminicidi non sono responsabilità solo di chi li commette. Le 12 storie di questo libro svelano il contributo dello Stato alla violenza sulle donne. Burocrazia, negligeza, sottovalutazione accomunano le situazioni che non sempre hanno saputo agire in modo appropriato nei confronti delle vittime. Per ammazzarle meglio ...



Ilaria Bonuccelli è caposervizio Regione de Il Tirreno. E’ giornalista investigativa e specializzata in campagne di stampa. E’ stata insignita di prestigiosi premi: Nel 2016 vincitrice premio Piero Passetti- Cronista dell’anno carta stampata per la migliore inchiesta giornalistica per la carta stampata in Italia nel 1996 Premio assegnato da Unione Nazionale Cronisti Italiani, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Senato, Corte Costituzionale, Forze dell’Ordine, Fnsi Vincitrice Premio Giustolisi 2018 Premio Senato per la Campagna per l’approvazione della prima legge in Italia contro il telemarketing Selvaggio. E’ autrice e ideatrice di tre campagne di stampa che hanno portato all’approvazione di 3 leggi in italia:



• dl158/2018: divieto di vendita di acolici ai minori

• legge 5/2018 riforma registro delle opposizioni (divieto telefonate commerciali moleste ai cellulari)

• utilizzo braccialetti elettronici anti-stalker (agosto 2019)