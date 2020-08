Presentazione Manifesto della Comunità del Cibo a Pontremoli

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:40

La segreteria territoriale Uiltrasporti comunica che effettuerà un corso di preparazione per le selezioni indette dall'Azienda ASMIU di Massa.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:39

L'amministrazione comunale di Carrara ha concesso il Patrocinio alla Commemorazione del 55° anniversario della tragedia di Mattmark, accogliendo la richiesta delI’Associazione Bellunesi nel Mondo.

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:38

Il comune di Carrara, in coerenza con i principi e gli obiettivi di contrasto all’emarginazione e all’esclusione sociale e in armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:26

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della Cena in Blu, in programma giovedì 27 agosto a Marina di Carrara, consentendo alle attività commerciali di ampliare, o richiedere occupazioni di suolo pubblico, sono previsti una serie di divieti di transito e sosta nelle strade interessate dalla manifestazione, così come...

mercoledì, 26 agosto 2020, 11:13

"La Regione Toscana ed il Comune di Carrara devono confrontarsi per trovare una soluzione nell’interesse dei dipendenti, della società e del territorio. Le istituzioni competenti devono dare risposte concrete e chiarire. Esiste una responsabilità anche politica".

mercoledì, 26 agosto 2020, 10:06

Dopo il successo delle prime due giornate, torna il doppio appuntamento con “Armonia dai balconi” l’evento organizzato dal Comune di Carrara – Settore Commercio in collaborazione con Confcommercio ed Extrapalco. Venerdì 28 e sabato 29 agosto a partire dalle 21.15 i balconi e i loggiati del centro città diventeranno dei veri e propri palcoscenici...

martedì, 25 agosto 2020, 14:34

Anche Nausicaa Spa parteciperà alla "Cena in Blu" in programma giovedì 27 agosto a Marina di Carrara e lo farà con una postazione in piazza Ingolstadt dedicata alle attività della multiservizi. In particolare, presso gli stand di Nausicaa, sarà possibile ammirare gli elaborati realizzati dai bambini che hanno frequentato i...

martedì, 25 agosto 2020, 13:52

Il laboratorio politico Massa-Carrara LEFT ha mostrato, partendo dal malcontento di alcune situazioni createsi per il Festival Mercurio D'Argento, le penalizzazioni che molte attività commerciali in piazza Mercurio subiscono. Lo svolgimento della seconda edizione del festival Mercurio D'Argento sembra destinata a risolversi senza un seguito di pubblico significativo a causa...

martedì, 25 agosto 2020, 12:19

Cosimo Maria Ferri, componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati commenta l'episodio accaduto a Marina di Carrara: “Episodio movida deve farci riflettere sia come genitori che come persone che rappresentano le istituzioni. Per questo desidero ringraziare il Questore di Massa Carrara e, suo tramite le forze dell’ordine che sono intervenute, e...

martedì, 25 agosto 2020, 11:33

Così in una nota Toscana a Sinistra Massa Carrara: "Scrivere la parte del programma sulle Apuane per noi è stato facile, non abbiamo fatto altro che riportare gli atti che abbiamo presentato in consiglio Regionale negli ultimi 5 anni e sarà per noi altrettanto facile riproporli quando saremo al governo della Regione...