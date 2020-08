Pubblicato il bando per l’assegnazione in uso degli spazi nelle palestre situate nel comune di Carrara

giovedì, 27 agosto 2020, 14:12

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assegnazione in uso degli spazi nelle palestre comunali e provinciali ubicate nel Comune di Carrara, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività agonistica e di attività promozionali, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti richiesti per lo svolgimento dei campionati. Sono ammesse a partecipare al bando le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che hanno sede nel Comune di Carrara, dove devono svolgere la propria attività: è necessario, inoltre, che siano affiliate alle Federazioni Sportive, o a Enti di Promozione Sportiva.

Queste le palestre comunali interessate dal bando: Palestra Polivalente di Avenza, Palestra Scuola Media Dogali, Palestra Scuola Media Leopardi, Palestra Scuola Media Dazzi, Palestra Scuola Media Buonarroti, Palestra Scuola Media Taliercio, Palestra Scuola Elementare Gentili, Palestra Scuola Elementare Anacarsi Nardi, Centro “Pietro Isoppi”.

Questo, invece, l’elenco delle palestre provinciali: Istituto Gentileschi, Istituto Zaccagna, Istituto Galilei, Istituto Montessori (Palestra Liceo Repetti – Palestra Magistrali - Palestra Liceo Linguistico).

Le domande devono pervenire, a pena esclusione, al Protocollo Generale del Comune di Carrara, indirizzate all’Unità Operativa Sport, Piazza 2 Giugno – Carrara, inderogabilmente entro la data del prossimo 7 settembre. La domanda di partecipazione al bando, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione Sportiva, deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’U.O. Sport del Comune, disponibile sul sito istituzionale del Comune web.comune.carrara.ms.it, oppure presso l’Ufficio URP, o l’Ufficio Sport del Comune, piazza 2 Giugno, Carrara.

Alla suddivisione degli spazi provvederà un’apposita commissione: gli orari e le date di utilizzo indicate nella domanda di assegnazione sono da considerarsi a titolo indicativo e modificabili da parte della commissione stessa. L’utilizzo delle palestre scolastiche è consentito solo in orario extra – curriculare, di norma a partire dalle ore 17,00, e in via subordinata rispetto all’attività dei gruppi sportivi scolastici e delle iniziative a carattere sportivo deliberate dai Consigli di Istituto. Inoltre, a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19, l’eventuale assegnazione degli spazi potrà esser sospesa a fronte di provvedimenti a tutela della salute pubblica, oppure su esplicita richiesta dei Consigli di Istituto.