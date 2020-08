San Rocchino: lunedì 17 agosto torna la fiera al Cinquale

sabato, 15 agosto 2020, 09:08

Torna la Fiera di San Rocchino, l'appuntamento sulla costa del Cinquale per salutare l'estate e abbracciare l'anno che viene.

«Nonostante tutte le difficoltà organizzative siamo riusciti a confermare questo appuntamento in sicurezza – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – non potevamo cancellare la fiera, è una manifestazione sentita da tutte le nostre famiglie e dai turisti anche se quest'anno non ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Non ce la siamo sentita di annullare un evento che ogni anno consente alle nostre attività sul territorio numerosi ingressi e incassi, ma abbiamo sentito anche il dovere di aiutare tutti quegli ambulanti che hanno sofferto il lock-down e che purtroppo continuano a essere in difficoltà a causa della cancellazione delle fiere più grandi».

Centoquattordici banchi, posizionati lungo viale Gramsci, lato mare, dal confine con il Comune di Massa a quello con Forte dei Marmi e altri all'interno di via della Libertà, lato Massa.

«Ovviamente tutte le norme e le disposizioni per il contenimento del virus dovranno essere rispettate – continua Petracci – all'interno della fiera sarà obbligatorio l'uso della mascherina. Per aiutare i partecipanti abbiamo inserito dodici steward che per tutta la giornata, dalle 8.00 alle 22.00, saranno presenti all'interno della fiera per supportare e monitorare, voglio ringraziare anche le associazioni di volontariato che aiuteranno agli ingressi e alle uscite i pedoni a defluire in sicurezza. Un ringraziamento anche all'Ufficio Commercio e alla Polizia Municipale, perché hanno portato a termine un lavoro veramente complesso. Chiediamo a tutti di comprendere la difficoltà nella gestione della fiera rispettando l'uso corretto dei dispositivi di sicurezza e le modalità di accesso e di uscita attraverso i varchi».

Per poter contingentare la presenza dei partecipanti sono stati creati infatti cinque ingressi in entrata e uscita pedonale ovvero viale Gramsci e viale Marina, via Giulio Cesare e via Gramsci, via del Freo, via Grillotti, via della Libertà, e quattro punti di sola uscita, via Germelli, via Manzoni, via Matteotti e via Cateratte.