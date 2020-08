SP 56 Giucano (Fosdinovo): 57 mila euro per intervento su frana

Altre notizie brevi

venerdì, 14 agosto 2020, 10:52

Da venerdì 21 agosto, presso l'Ufficio Sport Caccia e Pesca, a piano terra del Comune, in piazza 2 Giugno, sarà possibile ritirare i tesserini venatori per la stagione 2020-2021.

venerdì, 14 agosto 2020, 10:45

La cerimonia commemorativa è in programma lunedì 17 agosto, alle 10, a Sorgnano, il paese di cui Venturini e Dazzi erano originari.

giovedì, 13 agosto 2020, 10:47

Ecco la programmazione di Arena Piazza Europa, Arena Lerici e Garibaldi Carrara, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 14 al 21 agosto 2020.ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 14 AGOSTO Ore 21.30 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : PICCOLE...

giovedì, 13 agosto 2020, 10:45

L’Ordinanza in vigore da giovedì 13 agosto del Sindaco di Carrara stabilisce la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di vicinato e media struttura di vendita.

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:47

Movimento 5 Stelle Carrara: "Leggiamo con attenzione ogni consiglio che il sig. Baruzzo, coordinatore di Fratelli d'Italia, rivolge costantemente al sindaco. Peccato però che, spesso, i consigli si rivelano inutili, come in questo caso, in quanto le telecamere che lui chiede sono già presenti, soprattutto nel centro storico, nelle piazze e...

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:31

Inizia la fase di consegna dei tesserini venatori: «Da oggi e fino al 31 agosto 2020, termine ultimo - spiega il Consigliere delegato allo Sport Cristiano Orsi - è infatti possibile ritirare i tesserini presso l'Ufficio Caccia e Pesca del Comune di Montignoso il martedì e il giovedì dalle ore 8.00...

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:27

E' arrivata nei giorni scorsi la Medaglia del Presidente della Repubblica per l'edizione numero XV del Festival Con-vivere.Per il quinto anno consecutivo il Festival organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara ottiene il prezioso riconoscimento da parte del capo dello Stato.La medaglia, coniata in bronzo dall’Istituto Poligrafico e Zecca...

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:54

Inizieranno domani, mercoledì 12 agosto, le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta per le zone di Fossola, Fabbrica e Stabbio. Nella sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, saranno attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le tre località che interesseranno circa...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:55

Centro di Raccolta di via Piedimonte, «informiamo tutti i cittadini che in occasione della festività di Ferragosto sabato 15 - spiega l'Assessore Massimo Poggi - il centro rimarrà chiuso. È invece possibile recarsi all'impianto Verde a Pietrasanta in via Pontenuovo, aperto al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e a quello...

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:43

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 13 agosto è Marco Ferrari con “L'incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”, (Laterza Editore), modera l’incontro Marco Matteoli. Per oltre quarant'anni il Portogallo è stato retto da una dittatura, la più longeva d'Europa.