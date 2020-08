Tommaso Fattori lunedì 31 agosto in provincia di Massa Carrara

venerdì, 28 agosto 2020, 10:23

Il prossimo lunedì 31 agosto il candidato alla Presidenza per la Regione Toscana per la lista "Toscana a Sinistra", Tommaso Fattori, sarà nella nostra provincia per incontrare cittadini e attivisti, per discutere assieme a loro dei temi cruciali del nostro territorio. Si parte alle 10.00 con l'incontro con i comitati Cava Viti di Montignoso e con la firma da parte del candidato delle proposte dei comitati.Alle 11.30 incontro con le associazioni ambientaliste del territorio per parlare di cave, discariche, bonifiche a Marina di Carrara sul lungomare da Verrazzano sul luogo dove dovrebbero essere effettuate bonifiche del sottosuolo.Uno spostamento in montagna, alle 13,30, all'Orto Botanico "Pietro Pellegrini" al Pian della Fioba per visitare una delle eccellenze del nostro territorio e dialogare con quei giovani operatori del nostro territorio che fanno economia alternativa, pastori, agricoltori, rifugisti, guide ambientali, quelle alternative economiche che sono indispensabili per il rilancio sostenibile delle Apuane.Nel ritorno verso la costa ci sarà un passaggio alla stele del partigiano Aldo Salvetti per ricordare il ruolo fondamentale che la resistenza apuana ha avuto nella lotta di Liberazione.Si proseguirà verso la lunigiana per un incontro ad Aulla alle ore 17.00 al Giardino Guidoni per parlare con comitati e popolazione di Acqua pubblica e sanità.Questo è il programma della prima giornata di Fattori nella Provincia di Massa Carrara, sarà di nuovo sul nostro territorio il 12 di Settembre per altri incontri.



Il Candidato incontrerà la stampa nell'appuntamento delle 11,30 in viale da Verrazzano presso il Bar "Raggio di Sole".