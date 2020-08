Torna la Passeggiata della Salute

Altre notizie brevi

venerdì, 28 agosto 2020, 14:07

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani, sabato 29 agosto, in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:34

Mercoledì 2 settembre alle ore 21.00, ultimo appuntamento estivo a Carrara nel giardino di Palazzo Binelli con "La grammatica della Fantasia, spunti e riflessioni per coloro che credono che la Fantasia non sia un gioco da ragazzi", progetto curato dall'Istituto Valorizzazione Castelli per la Re.Pro.Bi.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:12

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Piazza Europa e Astoria Lerici, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 28 agosto al 3 settembre 2020.

venerdì, 28 agosto 2020, 12:11

L'ultimo evento della rassegna Palcoscenici Stellati, ovvero le Girovaghe raccontastorie in programma domani sera in piazza Albania a Romagnano, a causa delle avverse previsioni meteo, è stato rinviato a data da destinarsi.

venerdì, 28 agosto 2020, 10:23

Il prossimo lunedì 31 agosto il candidato alla Presidenza per la Regione Toscana per la lista "Toscana a Sinistra", Tommaso Fattori, sarà nella nostra provincia per incontrare cittadini e attivisti, per discutere assieme a loro dei temi cruciali del nostro territorio. Si parte alle 10.00 con l'incontro con i comitati Cava Viti di Montignoso e con la firma da...

giovedì, 27 agosto 2020, 22:22

Dopo gli impegni disattesi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’assordante silenzio dei candidati del Pd alle regionali sulla questione Imm, il Presidente del MoVimento 5 Stelle Toscana della X legislatura, Giacomo Giannarelli, lancia un grido di allarme: «Il tempo passa e il futuro di Imm diventa sempre più drammaticamente incerto.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:18

"I conti proprio non tornano, dopo le recenti uscite stampa della giunta comunale di Montignoso". Il consigliere Lega Andrea Cella evidenzia diverse incongruenze sorte tra le dichiarazioni degli Assessori Podestà, Gabrielli e Gianfranceschi in merito agli adeguamenti strutturali dei plessi scolastici comunali.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:14

Con la visita guidata al bacino di Colonnata è terminato il primo ciclo delle escursioni “sui sentieri della prossima alluvione”.

giovedì, 27 agosto 2020, 22:13

Viene rinviato alla prossima settimana il Galà del Mercurio d’argento. Il festival della musica per l’immagine era previsto per questo sabato 29 agosto in piazza Mercurio, ma a causa delle avverse previsioni meteo annunciate con fenomeni temporaleschi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno deciso di posticipare la serata a sabato 5 settembre.

giovedì, 27 agosto 2020, 21:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 38. Nella zona Apuane: 17 casi. Così suddivisi: Carrara 11 (di cui 10 contatti di casi); Massa 5 (di cui 4 contatti di casi); Mulazzo 1 (contatto di caso);