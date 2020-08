Torna la Passeggiata della Salute

Altre notizie brevi

venerdì, 21 agosto 2020, 09:08

Da lunedì 31 agosto sarà di nuovo consentito l’accesso al pubblico all’interno delle tre sedi delle biblioteche comunali, secondo il seguente orario: l’ala ovest della biblioteca “Lodovici” a Carrara sarà aperta da lunedì a sabato, con orario continuato, dalle ore 8:30 alle 18:30.

giovedì, 20 agosto 2020, 18:32

L'evento programmato a Fosdinovo per il 23 agosto - Storie a passeggio, Pellegrini veri e leggendari per le vie del Borgo - è stato rimandato al 13 settembre alle ore 16.30. La nuova data e il nuovo orario consentiranno di poter effettuare lo spettacolo itinerante e far fronte alle recenti...

giovedì, 20 agosto 2020, 11:54

Ecco la programmazione, con tanto di schede e descrizione dei film proiettati, a Piazza Europa, Arena Lerici e Garibaldi Carrara dal 21 al 28 agosto 2020:ARENA LA SPEZIA PIAZZA EUROPA CINEMA IL NUOVOVENERDI 21 AGOSTO Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: EMMA.

giovedì, 20 agosto 2020, 11:15

Nuova tappa del tour letterario di Sara Beyerle, autrice del libro Senza frontiere, pubblicato per AltroMondo. Venerdì 28 agosto alle ore 21:00 presso Palazzo Binelli, via Verdi 7 - Carrara, modera la giornalista Donatella Beneventi, in collaborazione con Libreria Bajni.

mercoledì, 19 agosto 2020, 17:07

Ampliare il punto di vista senza fermarsi alla svolta securitaria chiesta da più parti. Monica Del Padrone, Riccardo Bardoni, Simona Mulazzani e Paolo Orlandi, candidati nella lista di Toscana a Sinistra per Fattori Presidente, intervengono sulle condizioni di Campocecina il giorno dopo Ferragosto, chiedendo di affrontare nel suo insieme il...

mercoledì, 19 agosto 2020, 16:59

Per garantire lo svolgimento delle opere di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Carrione a Avenza, è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale della Polizia Municipale n. 350 (datata 18 agosto 2020), la quale istituisce, dalle ore 8.30 di lunedì prossimo 24 agosto e fino al termine dei lavori, il divieto di...

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:13

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico. Come da indirizzi operativi forniti dal Ministero della Salute, tramite apposita circolare del 7 agosto scorso, lo screening è rivolto al personale docente...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:50

Lorenzo Mosti segretario Gd Massa: Dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio comunale di continuare i consigli comunali sulle piattaforme telematiche possiamo senza alcun dubbio affermare che Stefano Benedetti è il peggior presidente di sempre e che la maggioranza teme un ritorno in presenza teme di mostrare all’intera città le spaccature interne.

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:34

Ci saranno le opere giovanili, quelle della sua formazione di artista ed anche alcuni dei suoi lavori più noti: i ritratti delle sue Radici, come il volto del padre segnato dal tempo e delle sue Ali; il ritratto dolcissimo di sua figlia bambina innamorata della vita e di chi gliela...

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:33

L’amministrazione comunale di Carrara ha organizzato, sabato 22 agosto, la cerimonia commemorativa dell’eccidio di Castelpoggio.