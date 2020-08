Toscana a Sinistra: "Sulle Apuane coerenti da anni con fatti e con atti politici"

Così in una nota Toscana a Sinistra Massa Carrara: "Scrivere la parte del programma sulle Apuane per noi è stato facile, non abbiamo fatto altro che riportare gli atti che abbiamo presentato in consiglio Regionale negli ultimi 5 anni e sarà per noi altrettanto facile riproporli quando saremo al governo della Regione o in aula per fermare coloro che vorranno continuare a distruggere le Apuane favorendo gli interessi di pochi industriali.

Con il progetto politico di Toscana a Sinistra e nel programma elettorale di Tommaso Fattori, prevediamo modifiche sostanziali (no alle cave sopra i 1200 metri, nelle zone di protezione speciale e nelle zone contigue del Parco delle Apuane, contingentamento della lavorazione per addetto, reindustrializzazione ecologica delle aree a vocazione marmifera, sviluppo di economia alternativa per le Apuane, trasformazione del Parco delle Apuane da regionale a Nazionale) alle norme che sia la recente maggioranza in consiglio regionale che l'opposizione di destra hanno sempre approvato nella sostanza. Ciò che è scritto nel programma di Toscana a Sinistra è il risultato di un lavoro che è già stato presentato in aula nell'ultima legislatura dai nostri consiglieri Fattori e Sarti, richieste che sono state regolarmente bocciate, sia dalla destra della Ceccardi che dal PD di Giani.

Siamo per un percorso di transizione verso un'altra economia che abbandoni la monocultura del marmo, ma che non può essere lasciato esclusivamente nelle mani dei privati e che quindi riteniamo che l'intervento attivo del pubblico sia indispensabile: lasciare decidere al mercato del carbonato di calcio o dei pochi padroni del marmo significherebbe lasciare le cose così come sono adesso, con distruzione dell'ambiente e accentramento della ricchezza in poche mani. Solo l'avvio di una gestione pubblica (regionale, comunale, mista .... la discussione è aperta) potrà consentire di reperire risorse per sostenere e avviare economie alternative (ricostruzione della filiera, agricoltura e allevamento, turismo ecosostenibile ....) nell'ambito di una pianificazione democratica del territorio e del modello economico socialmente ed ambientalmente sostenibile.

Capiamo le difficoltà che incontra il candidato Eros Tetti, della lista Verdi Europa in appoggio al PD, nel conciliare le sue vecchie battaglie contro le cave con la visione del suo candidato presidente Eugenio Giani, anche recentemente in visita alle cave di Massa, e quanto possa essere difficile trovare voti tra i cittadini sapendo che ogni voto per lui è un voto per chi ha dichiarato che vuole aumentare l'incenerimento dei rifiuti, che vuole distruggere la Piana allungando la pista di Peretola in barba alle decisioni del Consiglio di Stato, che vuole le grandi opere come la Tirrenica, che abbandona l'aula per non votare la legge sull'acqua pubblica, che vuole continuare ad avere una sanità privata a discapito di quella pubblica, che ha votato l'attuale Piano Regionale Cave scritto con le regole del profitto e non dell'ambiente, rigettando tutti gli emendamenti presentati da Tommaso Fattori.

La coerenza avrebbe dettato la scelta di stare fuori da quella coalizione soprattutto perchè il rischio di portare voti alle lobby industriali e rimanere fuori dal consiglio è alta".