Tragedia delle due bambine a Marina di Massa: rinviata la consegna del Pegaso d'oro

Altre notizie brevi

lunedì, 31 agosto 2020, 18:16

Con l’inizio di settembre riprende come di consueto il servizio nidi che da quest’anno è stato potenziato, con un’offerta educativa fino alle 19 e anche il sabato. «Si tratta di un risultato non scontato viste le numerose novità e prescrizioni imposte dalla normativa anti Covid-19, che prevedono diverse limitazioni alle attività.

lunedì, 31 agosto 2020, 17:36

La Regione farà tutto quello che è in suo potere per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli studenti della Toscana. Per questo la giunta regionale ha approvato nella sua seduta odierna una delibera che destina al sistema del tpl regionale - aziende che gestiscono il servizio ed...

lunedì, 31 agosto 2020, 15:46

In vista del referendum costituzionale e delle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 gli elettori fisicamente impediti e coloro che si trovino nelle condizioni di poter richiedere il voto domiciliare dovranno rivolgersi agli uffici della Medicina Legale del proprio territorio per ottenere le necessarie certificazioni.Ricordiamo che il voto domiciliare può...

lunedì, 31 agosto 2020, 14:54

Sono aperte le iscrizioni per frequentare la Scuola comunale di Musica “Città di Carrara”, che propone anche quest’anno una interessante offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenza: dall’area propedeutica a quella classica e moderna, oltre ai corsi collettivi complementari.

lunedì, 31 agosto 2020, 12:16

Cordoglio e vicinanza alla famiglia delle due bambine uccise dalla caduta di un albero mentre dormivano nella tenda posizionata nel campeggio Verde Mare di Marina di Massa, sono stati espressi da Lucian Martisca, coordinatore comunale di Forza Italia Giovani che ha voluto porre l’accento sulle responsabilità della tragedia: “ Nella...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:12

Parte a pieno regime oggi 31 agosto, con 3.280 tamponi giornalieri l’offerta di test molecolari gratuiti messi a disposizione dalla Azienda Usl Toscana nord ovest ai viaggiatori in transito nelle stazioni e nei porti del proprio territorio. Dopo l’avvio di oggi, utile per testare le procedure, il personale sarà disposizione negli stand...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:00

Il direttore generale Maria Letizia Casani a nome di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa delle due sorelline a Marina di Massa e partecipa all'immenso dolore della famiglia e dell'intera comunità.

lunedì, 31 agosto 2020, 11:59

"La morte di due bambine a Massa è una tragedia immensa. Non esistono parole sufficienti e possiamo solo immaginare il dolore della famiglia per una perdita così ingiusta in un luogo che doveva essere momento di vacanza e spensieratezza. A loro esprimiamo la nostra massima vicinanza".

lunedì, 31 agosto 2020, 11:41

A seguito di notizie apparse in queste ore a proposito della tragedia di Marina di Massa, con il decesso di due bambine dopo la caduta di un albero in un campeggio, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che i corpi delle bambine sono a disposizione della magistratura e che non...

domenica, 30 agosto 2020, 09:11

Causa allerta meteo per le giornate del 29 e 30 agosto l’associazione “Alberto Benetti APS” di Massa, la sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” hanno deciso di rinviare la proiezione del cortometraggio in oggetto a sabato 5 settembre 2020 – ore 21:00.