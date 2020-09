Tragedia di Marina Massa: nessun espianto all'ospedale Apuane

lunedì, 31 agosto 2020, 11:41

A seguito di notizie apparse in queste ore a proposito della tragedia di Marina di Massa, con il decesso di due bambine dopo la caduta di un albero in un campeggio, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che i corpi delle bambine sono a disposizione della magistratura e che non è avvenuto alcun espianto, in quanto anche la ragazza di 10 anni è giunta in ospedale in condizioni che non permettevano l’eleggibilità per la donazione di organi.