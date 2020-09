Al Garibaldi Carrara, Astoria e Piazza Europa dal 3 al 9 settembre

mercoledì, 2 settembre 2020, 14:57

Ecco la programmazione completa al Garibaldi Carrara, Astoria e Piazza Europa, con tanto di descrizione dei film proiettati, dal 3 al 9 settembre.





Cinema Garibaldi Carrara

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE ( Le Grandi Prime )

VENERDI 4 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE ( Le Grandi Prime )

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE ( Le Grandi Prime )

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 18.15- 21.00 LA CANDIDATA IDEALE ( Le Grandi Prime )

LUNEDI 7 SETTEMBRE

Ore 21.00 LA CANDIDATA IDEALE ( Le Grandi Prime )

MARTEDI 8 SETTEMBRE

Ore 21.00 I MISERABILI ( A Grande Richiesta)

MERCOLEDI 9 SETTEMBRE

Ore 21.00 I MISERABILI ( A Grande Richiesta)



ARENA PIAZZA EUROPA

GIOVEDI 3 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : MARIE CURIE ( Le Grandi Prime )

VENERDI 4 SETtEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: DOGTOOH ( Le Grandi Prime )

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE: DOGTOOH ( Le Grandi Prime )

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 21.30 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : DOGTOOH ( Le Grandi Prime )

LUNEDI 7 SETTMEBRE

Ore 21.30 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : L'ANNO CHE VERRA' ( Le Grandi Prime )

MARTEDI 8 SETTEMBRE

Ore 21.00 ARENA CINEMA SOTTO LE STELLE : CRESCENDO ( Anteprima) CHIUSURA ARENA ESTIVA



ASTORIA LERICI

Da MARTEDI 1 A GIOVEDI 17 SETTEMBRE

CHIUSO PER FERIE



MARIE CURIE Fisica e chimica di origine polacca, Marie Sklodowska-Curie è una pioniera nello studio della radioattività. La sua vita è consacrata alla ricerca scientifica insieme al marito Pierre Curie, fino alla sua accidentale morte. In un ambiente maschile e conservatore, Marie, rimasta sola, deve lottare per trovare il suo posto.

DOGTOOTH Meraviglia greca firmata da Giorgos Lanthimos: irriverente, fantasiosa, toccante,un'ora e mezza di sentimenti diversi, confusi, contraddicenti. L'unica cosa certa e' che si tratta di un film che risulta impossibile scrollarserlo di dosso, dimenticarlo, ignorarlo.

L'ANNO CHE VERRA' Un anno nel cuore della scuola pubblica, per imparare a vivere... e a tirarsi fuori dai guai! Il film ha ottenuto 1 candidatura a Cesar, Le difficoltà degli studenti, le aspettative dei docenti. La vita a scuola in un quartiere socialmente disagiato. si vede finalmente in Italia L'anno che verrà, ovvero La vie scolaire, il film corale ispirato a un'altra canzone di GCM, Je viens de là, reincisa per la colonna sonora con la partecipazione dei protagonist

CRESCENDO Eduard Sporck viene incaricato di formare un'orchestra composta da musicisti israeliani e palestinesi che dovrà esibirsi in un concerto in occasione dei negoziati di pace tra i due paesi. Equilibrio, partecipazione e intensità per un film che merita SOLO DI ESSERE VISTO

LA CANDIDATA IDEALE (ANTEPRIMA NAZIONALE) Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.

I MISERABILI Eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all'Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

