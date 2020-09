Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 17 al 23 settembre

martedì, 15 settembre 2020, 12:47

Ecco la programmazione completa, con tanto di decrizione dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 17 al 23 settembre.





CINEMA GARIBALDI CARRARA VIA VERDI

GIOVEDI 17 SETTEMBRE

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO

VENERDI 18 SETTEMBRE

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 17.30 - 21.00 LE SORELLE MACALUSO

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 16.00-18.00-21.00 LE SORELLE MACALUSO

LUNEDI 21 SETTEMBRE

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO

MARTEDI 22 SETTEMBRE

Ore 21.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE

Ore 17.30-21.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA VIA COLOMBO 99

GIOVEDI 17 SETTEMBRE

Ore 17.30 -21.15 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

VENERDI 18 SETTEMBRE

Ore 17.30 -21.15 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 15.30-18.00-21.15 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 15.30-18.00-21.15 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

LUNEDI 21 SETTEMBRE

Ore 16.00-18.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

Ore 21.00 CRESCENDO ( A Grande Richiesta)

MARTEDI 22 SETTEMBRE

Ore 16.00-18.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

Ore 21.00 CRESCENDO ( A Grande Richiesta)

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE

Ore 16.00-18.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

Ore 21.00 CRESCENDO ( A Grande Richiesta)

CINEMA ASTORIA LERICI -VIA GERINI 40

GIOVEDI 17 SETTEMBRE

RIPOSO

VENERDI 18 SETTEMBRE

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO

SABATO 19 SETTEMBRE

Ore 17.30 - 21.00 LE SORELLE MACALUSO

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Ore 16.00-18.00-21.00 LE SORELLE MACALUSO

LUNEDI 21 SETTEMBRE

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO

MARTEDI 22 SETTEMBRE

Ore 21.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE

Ore 17.30-21.00 UNA NOTTE AL LOUVRE ( La Grande Arte del Cinema)



IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE T ravolgente commedia in anteprima nazionale, i registi La Patellière e Delaporte celebrano la vita, l'ironia, l'amicizia, e il risultato dell'ottima riuscita del film è conferito anche, ovviamente, dall'altissimo livello interpretativo degli attori, Fabrice Luchini e Patrick Bruel. I due attori assieme formano una coppia unica, vibrante, sempre in sintonia, che non prevaricano mai l'altro, sono speculari, incredibilmente divertenti. In particolare Luchini è dotato di un talento stupefacente.

UNA NOTTE AL LOUVRE-LEONARDO DA VINCI ( LA GRANDE ARTE AL CINEMA) Il film è un esclusivo tour notturno attraverso le sale del Louvre in occasione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, csegnando risultati da record. L 'occasione unica di contemplare da vicino le opere più belle di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank . È la prima volta che il Museo del Louvre viene presentato in un film in oltre 60 paesi con traduzioni in 30 lingue .

CRESCENDO Eduard Sporck viene incaricato di formare un'orchestra composta da musicisti israeliani e palestinesi che dovrà esibirsi in un concerto in occasione dei negoziati di pace tra i due paesi. Equilibrio, partecipazione e intensità per un film che merita SOLO DI ESSERE VISTO

LE SORELLE MACALUSO Dalla pluripremiata pièce teatrale, la vita di cinque sorelle palermitane. La storia è quella delle cinque sorelle del titolo. Il film ne racconta l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia, mettendo a nudo sogni e rimpianti, ricordi e rinfacci: una storia famigliare matriarcale raccontata attraverso le voci ma soprattutto i corpi delle sue protagoniste . In concorso a Venezia



ALCUNE REGOLE

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica CINEMA IL NUOVO -ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA al 348 5543921 anche whatsapp -

Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione.

PER CINEMA ASTORIA tel 0187/952253 prenotazioniastoria@libero.it

PER GARIBALDI CARRARA Tel 0585 777160 dcpcinemacarrara@libero.it

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , oppure in contanti, poi igienizziamo tutti quanti

ATTENZIONE : DAL 17 SETTEMBRE E' POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO ON LINE PER LE TUTTE LE SALE: rivoluziona l'esperienza dello spettatore che può comprare il biglietto scegliere il posto e accedere alla sala attraverso un qualsiasi computer, lo smartphone o che tramite i social network può scambiare opinioni con altri appassionati o mettersi d'accordo con gli amici per vedere un determinato film.La nuova applicazione mette a disposizione una piattaforma e una cassa elettronica per la vendita dei biglietti, , un pos virtuale personalizzabile per i pagamenti con tutte le carte di credito.



I L NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI SONO ANCHE IN STREAMING SU WWW.MIOCINEMA.IT ( per programma completo)

MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA.

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

PROGRAMMA SETTIMANALE MIO CINEMA

RASSEGNA I LEONI DEL FESTIVAL DI VENEZIA :

I segreti di Brokeback Mountain- UN PICCIONE SEDUTO SU UN RAMO RIFLETTE SULL'ESISTENZA- LUSSURIA - SEDUZIONE E TRADIMENTO- LEBANON- MONSOON WEDDING - MATRIMONIO INDIANO- MAGDALENE- IL RITORNO- STILL LIFE- THE WRESTLER- FAUST- LA BATTAGLIA DI ALGERI- THE WOMAN WHO LEFT - LA DONNA CHE SE NE E' ANDATA-I segreti di Brokeback Mountain-

RASSEGNA FILM DAL NORD EUROPA:

CREDO-FAMILY MATHERS-ONCE IN A LIFETIME-MELANCHOLIA-IL SOSPETTO- BORDER-FORZA MAGGIORE-IL PRANZO DI BABETTE-IN ORDINE DI SPARIZIONE-L'ALBERO DEL VICINO-LA DONNA ELETTRICA-IL SEGRETO DI FAMIGLIA-YOU THE LIVING.GLI INNOCENTI-IL GRANDE CAPO-UN PICCIONE SEDUTO SUL RAMO RIFLETTE SULL'ESISTENZA-COSA DIRA' LA GENTE- BORG E MCENROE- UNA SOLUZIONE RAZIONALE- UOMINI CHE ODIANO LE DONNE-LA RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA

RASSEGNA PRIDE: A SINGLE MAN-MOONLIGHT-CAROL-IO E LEI-LE EREDITIERE-LO SCONOSCIUTO DEL LAGO-MADEMOISELLE-TOMBOY-SHORTBUS-120 BATTITI AL MINUTO-GIRL PRIDE MILK -AI CONFINI DEL PARADISO -EISENSTEIN IN MESSICO-LA TERRA DI DIO-STONEWALL-REINAS IL MATRIMONIO CHE MANCAVA-I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN- I RAGAZZI STANNO BENE-