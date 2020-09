Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 30 settembre al 7 ottobre

martedì, 29 settembre 2020, 12:38

Ecco la programmazione completa al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici, dal 30 settembre al 7 ottobre, con tanto di descrizione dei film proiettati sul grande schermo.





CINEMA GARIBALDI CARRARA VIA VERDI 15c



MERCOLEDI 30SETTEMBRE

Ore 17.30- 21.00 PAOLO CONTE VIA CON ME



GIOVEDI 1 OTTOBRE

Ore 21.00 PADRE NOSTRO



VENERDI 2 OTTOBRE

Ore 21.00 PADRE NOSTRO



SABATO 3 OTTOBRE

Ore 15.30-18.00 - 21.00 PADRE NOSTRO



DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 15.30-18.00 -21.00 PADRE NOSTRO



LUNEDI 5 OTTOBRE

Ore 21.00 PADRE NOSTRO



MARTEDI 6 OTTOBRE

Ore 21.00 I MISERABILI



MERCOLEDI 7 OTTOBRE

Ore 21.00 I MISERABILI



CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA VIA COLOMBO 99

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE

Ore 17.00 I MISERABILI

Ore 15.00- 19.30- 21.30 PAOLO CONTE VIA CON ME



GIOVEDI 1 OTTOBRE

Ore 16.00-18.00 LACCI

Ore 21.00 LA VERITA' SULLA DOLCE VITA

VENERDI 2 OTTOBRE

Ore 15.30-17.30-19.30-21.30 LACCI



SABATO 3 OTTOBRE

Ore 15.30-17.30-19.30-21.30 LACCI



DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 15.30-17.30-19.30-21.30 LACCI



LUNEDI 5 OTTOBRE

Ore 16.00 LACCI

Ore 18.00 VOLEVO NASCONDERMI

Ore 21.00 L'UOMO DELFINO



MARTEDI 6 OTTOBRE

Ore 16.00 VOLEVO NASCONDERMI

Ore 18.00 L'UOMO DELFINO

Ore 21.00 LACCI



MERCOLEDI 7 OTTOBRE

Ore 16.00 LACCI

Ore 18.00 L'UOMO DELFINO

Ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI



CINEMA ASTORIA LERICI -VIA GERINI 40



MERCOLEDI 30SETTEMBRE

Ore 17.30- 21.00 PAOLO CONTE VIA CON ME



GIOVEDI 1 OTTOBRE

Ore 21.00 MISS MARX



VENERDI 2 OTTOBRE

Ore 21.00 MISS MARX



SABATO 3 OTTOBRE

Ore 15.30 -18.00-21.00 MISS MARX



DOMENICA 4 OTTOBRE

Ore 15.30-18.00-21.00 MISS MARX



LUNEDI 5 OTTOBRE

Ore 21.00 MISS MARX



MARTEDI 6 OTTOBRE

RIPOSO



MERCOLEDI 7 OTTOBRE

RIPOSO



I MISERABILI Eccolo, il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, il film che ha travolto pubblico e critica francesi, che ha dardeggiato, con la sua forza, fra i film candidati all'Oscar per il Miglior Film Internazionale. Un capolavoro dal quale è difficile riprendersi, con uno sguardo più generale sulla Francia. Da guardare e studiare.

PAOLO CONTE VIA CON ME il film evento su uno dei più grandi autori della musica italiana,Un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

LA VERITA' SULLA DOLCE VITA FESTIVAL DI VENEZIA 2020 "Alla caparbietà di mio nonno - diceGiuseppe Pedersoli che è sì il figlio di Bud Spencer, ossia Carlo Pedersoli, ma anche il nipote di Giuseppe detto Peppino Amatol'uomo senza il quale il capolavoro di Fellini non si sarebbe mai fatto" Il film sulla Dolce Vita unisce documenti incredibiliSessant'anni dopo La Dolce Vita, nel centenario della nascita di Fellini, il racconto ammirato di Pedersoli rende giustizia ad una persona ormai dimenticata. Si parlava della Dolce Vita in casa? "No - risponde - non c'è stato il tempo, tre anni dopo esplose la carriera di mio padre Carlo e in famiglia si parlò solo di Bud Spencer".

LACCI il film che ha aperto (fuori concorso) la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Lacci è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2014, scritto da Domenico Starnone, Lacci copre un periodo di quarant'anni e si inscrive in un contesto di tempi nuovi (gli anni Ottanta) di liberazione dei costumi e di rovesciamento dei valori della famiglia tradizionale. Il titolo, un aneddoto affettivo e concreto del racconto, allude agli indefettibili legami che allacciano i personaggi e li rendono prigionieri. Ai nodi stretti intrecciati dalle abitudini e dagli urti.

VOLEVO NASCONDERMI il biopic sulla vita di Antonio Ligabue (Elio Germano), grande pittore naif emiliano, figura di rilievo dell'arte contemporanea e internazionale. Antonio Ligabue amava dipingere leoni e giaguari, gorilla e tigri, tra gli sterminati boschi di pioppi, sulle banchine del fiume Po.

Il film racconta la vita dell'artista, che sin da bambino trova nella pittura il suo personale riscatto al senso di solitudine ed emarginazione.

L'UOMO DELFINO la straordinaria storia e l'eredità di Jacques Mayol, campione di immersione sportiva, la cui vita è stata fonte d'ispirazione per Le Grand Bleu, il film culto di Luc Besson . Con la voce narrante di Jean Marc Barr, il film ci trascina nel mondo di Mayol, catturando il suo straordinario viaggio dal Giappone all'Europa, dall'India alle Bahamas, mentre permette allo spettatore di farsi lasciar trascinare nella sensoriale e trasformativa esperienza del free-diving.

MISS MARX Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra EdwardAveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato

PADRE NOSTRO ambientato nel 1976 a Roma ed è tratto da una storia vera. Protagonistidue ragazzini che durante un'estate scopriranno due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo adulto e dall'altra impareranno il significato dell'amicizia.Il primo ha dieci annimolto fantasioso. La purezza dell'infanzia, però, viene spazzata via vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) COPPA VOLPI A VENEZIA . È in questo periodo così delicato che Valerio incontra Christian, che ha qualche anno in più a lui e, a differenza sua, ha un carattere ribelle e arrogante. Tra loro nascerà un'amicizia che li segnerà per tutta la vita...



PUOI ANCHE ACQUISTARE IL TUO BIGLIETTO ONLINE DAL NOSTRO NUOVO SITO www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it e sistema di biglietteria presso le rispettive sale. OPPURE DIRETTAMENTE ALLA CASSA NEGLI ORARI DI APERTURA O TELEFONICAMENTE ALLO 0187/24422 ( dalle 17.00 alle 20.00)

Con il nuovo sistema 18Tickets (http://www.18tickets.it/), un sistema di nuova generazione, interamente in cloud si andrà amigliorare di gran lunga l'esperienza d'uso dei nostri spettatori che hanno da ora la possibilità comprare online,in maniera molto più semplice e veloce.Controllo accessi digitale per biglietti dematerializzati (tramite smartphone) e non. Una maschera all'ingresso non farà altro che scansionare un QR-code con uno speciale lettore. E' possibile per gli utenti registrarsi al sito, acquistare i biglietti online pagando con carta di credito, verrà inviato a questi ultimi un QR-code direttamente sul proprio smartphone, in questo modo chi acquista online potrà accedere direttamente alla sala saltando la fila in cassa.