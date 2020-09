Anche il Comune di Carrara ha aderito alla campagna Nastro Rosa

Altre notizie brevi

lunedì, 28 settembre 2020, 16:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 settembre, sono 44.

lunedì, 28 settembre 2020, 16:20

Mercoledì 30 settembre, per tutta la giornata, cardiochek gratuito alla Farmacia Nausicaa "Paradiso" in via Felice Cavallotti a Marina di Carrara. Per l'occasione, isarà possibile sottoporsi a un elettrocardiogramma in modo facile e veloce grazie a un rilevatore palmare che funziona con un solo elettrodo da collegare al dito.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

E' obbligatorio per condurre veicoli a motore a livello nazionale ed internazionale.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:46

L’assessorato alle Politiche per la Casa del Comune di Carrara rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 23 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione riferita al bando del 6 luglio scorso...

lunedì, 28 settembre 2020, 14:45

Dopo 18 anni passati nella Famiglia della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara prima come membro del Comitato di Indirizzo e poi come Segretario Generale, il Rag. Roberto Ratti raggiunge il meritato riposo.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:44

Il Volto della Speranza in occasione del mese di ottobre, mese della prevenzione del tumore della mammella, organizza per domenica 4 ottobre alle ore 17 nell'atrio dell'Ospedale Apuane un concerto lirico con la soprano Daniela Di Pippo.

lunedì, 28 settembre 2020, 14:37

Il Comune di Carrara rende conto che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara sabato 3 ottobre chiuderà i cancelli alle ore 12.00.

domenica, 27 settembre 2020, 16:20

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 settembre, sono 39.

domenica, 27 settembre 2020, 16:18

Domenica di pioggia, che dalle zone meridionali si allargherà nel corso del pomeriggio al resto della regione. Così la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre.

domenica, 27 settembre 2020, 16:16

Nausicaa "raddoppia" il servizio per la raccolta dei rifiuti dei pazienti covid. A seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19, mentre nel comune di Carrara il numero dei positivi ha superato quota 200 (dato di venerdì 25 settembre), Nausicaa ha potenziato il personale impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti dei pazienti...