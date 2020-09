Aperti anche il pomeriggio gli Uffici del Comune di Carrara per il ritiro delle tessere elettorali in vista delle elezioni regionali e del referendum popolare in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:33

In vista delle prossime elezioni regionali e del referendum popolare, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, al fine di agevolare l’utenza e di evitare assembramenti, il Comune di Carrara ha deciso di ampliare l’orario di apertura degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità.

Questi nel dettaglio gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale, presso il Comune, piazza 2 Giugno, Carrara: giovedì 17 settembre, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00: venerdì 18 e sabato 19 settembre, orario continuato, dalle ore 9.00 alle 19.00.

Domenica 20 e lunedì 21 settembre gli orari seguiranno quelli delle aperture dei seggi per le votazioni, quindi, l’Ufficio sarà aperto domenica, dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle 15.00.