Assemblea cittadina pubblica sulla scuola

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:17

Il Coordinamento Scuola Massa Carrara annuncia un'assemblea cittadina pubblica prevista per venerdì 18 settembre, alle 18, presso il Parco di Ricortola.



"L'anno scolastico - si legge nella nota del coordinamento - è iniziato come avevamo previsto, con tanti, troppi problemi e disagi enormi. Come Coordinamento Scuola Massa Carrara continuiamo la nostra attività e intervento "dall'interno" del mondo della scuola: genitori, docenti, personale, studenti che non vogliono accettare passivamente questa situazione, ma rivendicano l'urgenza di riportare il mondo della formazione e della scuola pubblica al centro della programmazione dello Stato e delle amministrazioni locali. La partecipazione e l'impegno dal basso, come cittadini, su questo tema è fondamentale. Invitiamo dunque a partecipare all’assemblea cittadina pubblica".