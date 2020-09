Associazione “Alberto Benetti APS” di Massa: rinvio ultime proiezioni film al Parco di Ricortola

Altre notizie brevi

giovedì, 24 settembre 2020, 17:22

Il comune di Carrara rende conto che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara resterà chiuso in orario pomeridiano fino a sabato prossimo 26 settembre.

giovedì, 24 settembre 2020, 15:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 settembre, sono 64.

giovedì, 24 settembre 2020, 15:53

Codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, giovedì 24 settembre alle 3 di venerdì notte, 25 settembre. Sempre codice arancione dalle 13 di domani, venerdì, per vento e mareggiate.Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale a causa della instabilità atmosferica determinata dalla presenza...

giovedì, 24 settembre 2020, 15:48

Confartigianato Imprese Massa Carrara, in una nota stampa della referente fiscale Nicoletta Pieretti, rende noto che, in attuazione ai provvedimenti emanati dal governo per sostenere gli operatori del turismo fortemente colpiti dalla pandemia Covid19, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), ha emanato...

giovedì, 24 settembre 2020, 15:41

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricerca per apertura nuovi uffici operatore di Patronato con comprovata esperienza. La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle attività e delle pratiche previdenziali tipiche del Patronato e anche delle attività connesse all'assistenza fiscale erogata dai CAF alle persone. Richiesta disponibilità full-time.

giovedì, 24 settembre 2020, 15:37

La FENAPI di Massa Carrara informa gli interessati che con specifica la circolare del 2020, l’INPS fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’estensione ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità con età compresa tra i...

giovedì, 24 settembre 2020, 15:23

"Volevamo dare un segnale di tangibile solidarietà e sostegno al grande sforzo per l'apertura e la gestione delle scuole che i dirigenti, gli insegnanti, il personale Ata, gli alunni e le loro famiglie stanno facendo in questo momento per garantire una funzione essenziale del nostro vivere civile.

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 settembre, sono 30. Un solo caso nella provincia di Massa-Carrara: è ad Aulla, in Lunigiana.

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:10

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 13 di oggi, mercoledì alla mezzanotte di domani, giovedì 24 settembre dalla Lunigiana fino alla zona delle colline metallifere. Lo ha emesso la sala operativa unificata della regione a causa di un'area depressionaria in quota che favorisce l'arrivo di aria umida...

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:18

Il 1° ottobre 2020, alle ore 11, si tiene “RisuonaItalia. Tante piazze, una sola comunità”: un concerto simultaneo di orchestre giovanili in 50 città, che si apre con l’esecuzione dell’Inno alla gioia, inno ufficiale della Ue.