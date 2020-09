AVIS Carrara e Acqua San Carlo uniti nella formazione di giovani volontari

mercoledì, 2 settembre 2020, 11:40

AVIS Carrara è un'associazione molto attiva sul territorio e che si impegna sulla formazione di giovani volontari, accompagnati dall'esperienza del consiglio associativo. Per il quinto anno di fila verrà organizzato, con le necessarie precauzioni dettate dal momento, il campus formativo per giovani donatori e volontari iscritti all'associazione. Il campus prenderà il via il 4 settembre, durerà tre giorni coinvolgendo i ragazzi che si dedicheranno a conoscere il corretto stile di vita collegato all'alimentazione, alla nutrizione, al consumo consapevole dei prodotti a Km0, vi saranno anche sezioni dedicate al volontariato, al terzo settore ed all'attività fisica. I ragazzi saranno accompagnati nel loro percorso da docenti formatori Dott.ssa Martina Mete, Dott. Marcello Giglioli, Dott. Renato Berti, Dott. Andrea Fialdini e Dott.ssa Donata Marangio. Insieme alla delegazione di Avis Carrara sarà presente anche una delegazione di Avis Olbia accompagnata dal loro presidente Alberto Ferrigno.

Per il secondo anno, AVIS Carrara collaborerà con Acqua San Carlo S.p.a., che gentilmente ha offerto la scorta d'acqua per tutti i partecipanti ai tre giorni. "Il campus è un'occasione per valorizzare le eccellenze del territorio e farle conoscere ai nostri giovani. Abbiamo coinvolto Acqua San Carlo conoscendo la qualità dei loro prodotti e li ringraziamo sentitamente" dice il Consiglio di AVIS Carrara.